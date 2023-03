Resident Evil 4 Remake-Erfolge sind durchgesickert

HQ

Weniger als zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Resident Evil 4 Remakes scheinen die Erfolge für das Spiel früh auf Reddit durchgesickert zu sein. Mit knapp 40 Erfolgen, von denen einige die Fertigstellung der Hauptgeschichte in verschiedenen Modi erfordern, werden Sie viel vom Resident Evil 4 Remake um die Platin-Trophäe spielen.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an, und dank des ursprünglichen Reddit-Beitrags, den Sie hier finden können:



Erhalte alle Trophäen



Parieren und Feind mit dem Messer



Verbessere eine Waffe



Hol dir das exklusive Upgrade für eine Waffe



Rette Ashley, während sie von einem Feind weggetragen wird



Zerstöre einen Uhrwerk-Kastellan



Besiege Del Lago



Besiege Bitores Mendes



Besiege den Verdugo



Besiege Ramon Salazar



Besiege Jack Krauser



Besiege Osmund Saddler



Besiege 3 Feinde mit einer Flashbang-Granate



Besiege einen Garrador nur mit Messern



Töte 2 Parasiten in einem Regenerator mit einer Kugel



Wirf Ramon Salazar eine Granate in den Mund



Benutze eine Kanone, um einen Eiferer zu besiegen



Schaffen Sie es durch beide Minenwagenabschnitte im unterirdischen Tunnel, ohne Schaden zu nehmen



Erreichen Sie die Spitze des Glockenturms, ohne dass der Aufzug einmal anhält



Flucht auf dem Wasserroller, ohne Schaden zu nehmen



Verkaufen Sie einen einzelnen Schatz für mindestens 1.000.000 Ptas



Erhalte alle Schätze, die auf der Dorfschatzkarte enthalten sind, in einem Durchlauf



Erhalte alle Schätze, die auf der Burgschatzkarte enthalten sind, in einem Durchlauf



Erhalte alle Schätze, die auf der Inselschatzkarte enthalten sind, in einem Durchlauf



Erhalte alle Waffen



Zerstöre alle ClockWork Castellan's



Vervollständige die Hauptgeschichte im Standardmodus oder höher



Vervollständige die Hauptgeschichte im Standardmodus mit einem S+ Rang



Vervollständige die Hauptgeschichte im Hardcore-Modus oder höher



Vervollständige die Hauptgeschichte im Hardcore-Modus mit einem S+ Rang



Vervollständige die Hauptgeschichte im professionellen Modus



Vervollständigen Sie die Hauptgeschichte innerhalb von 8 Stunden



Schließen Sie die Hauptgeschichte ab, ohne ein Wiederherstellungselement zu verwenden



Vervollständigen Sie die Hauptgeschichte Ohne nur Messer und Handfeuerwaffen zu verwenden



Vervollständigen Sie die Hauptgeschichte, ohne einmal mit dem Händler zu sprechen



Absolvieren Sie ein Spiel am Schießstand



Vervollständige einen S-Rang in allen Spielen am Schießstand



Schieße durch und zerstöre 5 Ziele am Schießstand mit einem Schuss



Es gibt einige, die sich Sorgen machen, weil U-3 nicht in der Erfolgsliste erwähnt wird, was bedeuten könnte, dass der Bosskampf beendet wurde. Da Gigante und die Bella Sisters jedoch auch nicht in den Erfolgen erwähnt werden, ist es wahrscheinlich, dass es einfach keine Trophäe gibt, die daran gebunden ist, jeden Boss zu schlagen.