Replaced wurde auf April verschoben

Wenn du die Tage bis zum Erscheinen von Sad Cat Studios Replaced für PC und Xbox Series X/S gezählt hast, haben wir einige schlechte Nachrichten zu teilen. Der erwartete Titel wurde verschoben und wird wie erwartet am 12. März nicht mehr eintreffen.

Die Verzögerung verschiebt die Ankunft von Replaced um einen Monat und das Spiel erscheint nun am 14. April. Das liegt einfach daran, dass der Entwickler zusätzliche Zeit möchte, um das Spiel zu verfeinern und zu verfeinern, damit es den Erwartungen der Fans gerecht wird.

In einer Stellungnahme zu diesem Thema heißt es: "Als kleines Team, das an unserem allerersten Titel arbeitet, haben wir alles, was wir haben, in dieses Projekt gesteckt. Obwohl das Spiel technisch gesehen abgeschlossen ist, hat uns das Erreichen dieses letzten Abschnitts gezeigt, dass wir nur noch ein paar Wochen brauchen, um sicherzustellen, dass das Erlebnis genau das ist, was ihr verdient. Wir wollen, dass die Version von Replaced, die ihr am ersten Tag spielt, poliert, stabil und der Vision treu ist, die wir mit euch geteilt haben."

Wenn es in zwei Monaten erscheint, wird Replaced als Day-One-Ergänzung zur Game Pass-Bibliothek erscheinen.