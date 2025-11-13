HQ

Rennsport ist ein Spiel, das ich wirklich mögen möchte. Es ist der Emporkömmling, der seit einigen Jahren hart entwickelt wird, mit dem Ziel, das nächste große Ding im Sim-Racing zu werden. Der Entwickler, Competition Company, hat mehrere Alpha- und Beta-Tests und Wettbewerbe organisiert und war während des gesamten Prozesses relativ transparent, da es von Fans für Fans entwickelt wurde, und daran mangelt es sicherlich nicht.

Auf der Grundlage von Unreal Engine 5 haben sie versucht, einen modernen Rennsimulator zu schaffen, der PC- und Konsolenspieler vereinen und die Grenzen zwischen den Plattformen verwischen soll. Aber mit dem Spiel in der Hand und einigen Stunden hinter dem Steuer kann ich nicht anders, als mich verwirrt am Kopf zu kratzen. Hier herrscht ein Gefühl der Leere, das schwer zu fassen oder zu verstehen ist. Der Ehrgeiz ist da, die Technologie ist teilweise vorhanden, aber das Ganze ist viel zu unfertig, um einen Kauf zu diesem Zeitpunkt zu rechtfertigen. Erlauben Sie mir, das zu erklären.

Es gibt einen hellgelben Bildfilter, der sich auf das gesamte Spiel auswirkt und Rennsport ein bisschen wie iRacing aussehen lässt und der Grafik überhaupt keinen Gefallen tut. Wenn Sie gemein sein wollen, könnten Sie die Farbsortierung Zigarettengelb nennen.

Der Plan war klar. Rennsport sollte ein Ökosystem für eSports, insbesondere Sim-Racing, voller Turniere und Community-Rennen werden, was auf dem Papier vielversprechend klingt. Warum also das Spiel überstürzen, wenn es eindeutig noch nicht fertig ist und es nicht zuletzt an Inhalten mangelt? Eine Handvoll Autos und ein paar Strecken sind alles, was du bekommst, von denen die meisten hinter teureren Editionen des Spiels oder Käufen in ihrem Laden verschlossen sind, wo du dein Geld im Austausch gegen "RENN$" (ihre Währung) direkt beim Start ausgeben kannst. In einer Welt, in der Assetto Corsa Competizione, iRacing und Automobilista 2 bereits existieren, fühlt sich die Bandbreite an Inhalten, gelinde gesagt, dürftig an. Und es geht nicht nur um Qualität, sondern auch um Abwechslung. Leider wird schnell klar, dass das meiste davon seltsam dünn ist, sobald man anfängt, die Oberfläche abzukratzen.

Werbung:

Obwohl Rennsport auf der Unreal Engine 5 basiert und diese Woche veröffentlicht wurde, ist es grafisch weniger beeindruckend als Assetto Corsa Competizione, das vor fast sieben Jahren ausgerollt wurde und auf Unreal 4.1 basiert.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass das Fahrerlebnis insgesamt sehr gut ist, und selbst mit einem Controller in der Hand ist klar, dass viel Mühe in die Verfeinerung der Physik gesteckt wurde. Details wie die Gewichtsverlagerungen in den Fahrzeugen, die Unebenheiten des Asphalts und die Vibrationen von Bordsteinen, alles fühlt sich verdammt gut an und es herrscht definitiv echte Freude am Fahren. Ebenso sind die meisten Autos in ihrem Aussehen unverwechselbar genug, um jedes einzelne wie ein einzigartiges kleines Monster zu zähmen. Also ein großes Lob an Competition Company dafür, dass sie hier tatsächlich gute Arbeit geleistet haben. Nein, es ist nicht revolutionär oder klassenführend, aber es ist Grund genug, zumindest ein paar Runden lang zu versuchen, Gummi zu verbrennen. Kurz gesagt, Rennsport hat eine scharfe und technische Grundlage, und das ist nicht der Punkt, an dem die Probleme des Spiels liegen.

Aus irgendeinem seltsamen Grund ist das Gras am Rand aller Gleise mehrere Zentimeter hoch und vergilbt.

Die Probleme beginnen, wenn man anfängt, sich anzusehen, wie Rennsport tatsächlich auf einer rein visuellen Ebene erscheint und wie es sich verhält. Wie ich bereits erwähnt habe, läuft Unreal Engine 5 unter der Haube, was theoretisch blendende Grafiken bedeuten sollte. Aber wie wir wissen, ist der Motor nicht gerade dafür bekannt, der stabilste zu sein, und er ist auch nicht der optimalste, wenn es um den Rennsport geht. Es gibt mehrere offensichtliche und eher nervige Fehler. Alles, von Geisterbildern während der Wiederholung über Objekte und Texturen, die nicht korrekt oder schnell genug geladen werden, ganz zu schweigen davon, dass einige der Tracks deutlich schlechter aussehen als andere.

Werbung:

All dies wäre vielleicht verzeihlich gewesen, wenn das Spiel ansonsten Inhalte und Funktionen geboten hätte, die dazu geführt haben, dass man dabei bleiben möchte, aber das ist leider nicht der Fall. Der Einzelspieler-Teil ist eine völlige Enttäuschung. Die KI-Fahrer gehören zu den schlechtesten, die ich seit langem in einem Rennspiel gesehen habe, und sie verhalten sich oft, als hätten sie eine Flasche Jack Daniels gekippt, bevor sie sich ans Steuer setzen. Sie schieben einen oft aus dem Weg, bremsen an unlogischen Stellen und scheinen im Großen und Ganzen nicht wirklich zu spüren, ob es Gegner um sich herum gibt. Es ist nicht möglich, den Schwierigkeitsgrad, die Aggression oder andere Parameter anzupassen, und du kannst nur auswählen, gegen wie viele KI-Autos du antreten möchtest. Und offline fahren? Vergiss es, das Spiel erfordert eine Internetverbindung...

Es gibt wirklich keinen Grund, 50 Pfund dafür zu bezahlen, in einer Welt, in der Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, Le Mans Ultimate und Automobilista 2 existieren.

Technisch gesehen funktioniert der Mehrspielermodus erstaunlich gut. Das Matchmaking, die Lobbys und die Übergänge vom Qualifying zum Rennen sind reibungslos, und das Crossplay zwischen PC und Konsole scheint einwandfrei zu funktionieren. Dies ist eindeutig der stabilste Aspekt der Erfahrung. Aber sobald man in den Rennen ist, merkt man, dass noch viel fehlt, um ein fesselndes Erlebnis zu schaffen. Es ist einfach unmöglich, das Gefühl abzuschütteln, wie unfertig und Beta-artig Rennsport immer noch ist. Die große Frage, die man sich nach ein paar Tagen stellt, ist daher: Für wen ist Rennsport eigentlich gedacht? Offline-Spieler erhalten ein halbfertiges Produkt mit hoffnungsloser KI und minimaler Tiefe, Hardcore-Sim-Nerds, die auf der Suche nach Realismus sind, werden sich an der fehlenden VR-Unterstützung stören, und es gibt keine unterschiedlichen Wetterbedingungen und begrenzte Streckenlayouts. Auch wenn der Mehrspielermodus funktioniert, gibt es keinen wirklichen oder klaren Grund, warum Sie derzeit Rennsport einer der anderen bereits etablierten Plattformen vorziehen würden. Es gibt hier keine Identität, die über Crossplay hinausgeht.

Und darin liegt die Frustration. Hier steckt ein Embryo von etwas, das gut sein könnte, und das Fahrgefühl hat Potenzial. Die Physik geht in die richtige Richtung, und die Präsentation (wenn sie funktioniert) ist völlig in Ordnung, auch wenn sie nicht umwerfend ist. Aber das ist noch nicht genug. Es fühlt sich an, als ob Rennsport einige Monate zu früh gestartet wurde, in der Hoffnung, die Konkurrenz zu schlagen und auf der Welle des Sim-Racing-Hypes zu reiten, die derzeit vorherrscht. Das Ergebnis ist ein Spiel, das technisch funktioniert, aber sowohl Inhalt als auch Charakter vermissen lässt. Es ist auch schwierig, den Preis zu rechtfertigen. Die Standard-Edition kostet 50 £ und die Deluxe-Edition sogar mehr. Das ist eine Menge Geld für ein Spiel, das sich wie ein Early-Access-Projekt anfühlt.

Es hat auch etwas Ironisches, wie Rennsport versucht, sich als die moderne, zugängliche Plattform für alle zu profilieren, während so viele der Funktionen fehlen, in die es sich lohnt, Zeit und Geld in ein modernes Rennspiel zu investieren. Es ist, als würde man einen glänzenden Ausstellungsraum bauen, aber vergessen, die Autos darin unterzubringen. Und es tut weh, das zu sagen, weil ich den Ehrgeiz mag. Es gibt eine Zukunft, in der Rennsport mit den richtigen Patches und mehr Inhalten zu einem echten Konkurrenten in diesem Genre werden könnte. Aber im Moment fühlt es sich eher wie eine Demo an, für die man gezwungen ist zu bezahlen. Die Physik bewahrt das Spiel vor einer totalen Katastrophe, aber alles andere fühlt sich unausgegoren, unvollständig und schlecht durchdacht an. Er verspricht viel, hält aber viel zu wenig, und das ist einfach nicht gut genug.