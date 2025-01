Renault enthüllt markantes Konzeptfahrzeug auf Basis des historischen 40 CV

HQ

Autohersteller sind seit langem dafür bekannt, dass sie ein wenig ihre eigene Trompete blasen und Phrasen und Formulierungen verwenden, die den Anschein erwecken, dass ihre neueste Kreation der nächste große Schritt nach vorne für die Verkehrstechnologie ist. Für Renault scheint das ein bisschen untertrieben zu sein, aber gleichzeitig ist es erwähnenswert, dass dieses neue Konzeptfahrzeug eines der auffälligsten, ungewöhnlichsten und futuristischsten Dinge ist, die wir bisher gesehen haben.

Dieses Auto, das als Renault Filante Record 2025 bekannt ist, ist von der 40 CV des Records inspiriert, die in den Jahren 1925-1926 produziert wurde. Das Auto ist ein Einsitzer, der, wie Renault es ausdrückt, "wie aus der Luft geformt zu sein scheint" und gleichzeitig eine "Übung in Stil, aber auch eine Demonstration außergewöhnlicher aerodynamischer Effizienz und modernster Technologie" ist.

Das Auto gilt auch als "Labor auf Rädern", da es darauf ausgelegt ist , neue "Technologien, Materialien und Innovationen" zu testen, wobei das Auto "mit einzigartigen reibungsreduzierenden Reifen sowie Steer-by-Wire- und Brake-by-Wire-Technologien ausgestattet ist". Wir sind uns nicht sicher, was wir davon halten sollen, aber vielleicht wird die Technologie in Zukunft in Renault-Autos alltäglich werden.

Dieses vollelektrische Modell ist lediglich ein Konzept-Demomodell, was bedeutet, dass es in absehbarer Zeit nicht auf den Straßen erscheinen oder in die Serienproduktion gehen wird, aber wenn Sie vom 5. bis 9. Februar an der Rétromobile Automesse in Paris teilnehmen, können Sie das Auto persönlich sehen.

