Relic bietet eine letzte Chance, den Multiplayer von Company of Heroes 3 zu spielen

HQ

Sega und Relic Entertainment haben angekündigt, dass sie einen letzten Multiplayer-Tech-Test für das kommende Strategiespiel Company of Heroes 3 veranstalten. Ab sofort können Spieler den Playtest-Build auf Steam herunterladen, bevor er am Montag, den 16. Januar um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ geöffnet wird.

Der Build wird acht verschiedene Multiplayer-Karten in Italien und Nordafrika sowie 1v1-, 2v2-, 3v3- und 4v4-Matchvarianten enthalten. Diejenigen, die es vorziehen, nicht mit echten Menschen konfrontiert zu werden, können sich in Skirmish, Annihilation oder in Custom Games mit KI auseinandersetzen. Schließlich werden alle vier spielbaren Fraktionen verfügbar sein, ebenso wie die zwölf Kampfgruppen.

Da Company of Heroes 3 ein RTS-Spiel ist, ist dieser Tech-Test auf Fans des Genres zugeschnitten, wird aber auch den Mission Zero-Tutorial-Modus enthalten, um neuen Spielern beim Spiel und der Serie zu helfen.

Wann Company of Heroes 3 tatsächlich erscheinen wird, wird es am 23. Februar 2023 auf dem PC erscheinen.