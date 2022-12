Regionsexklusive Inhalte und Sprachpakete sind für The Jackbox Party Pack 9 verfügbar

HQ

Mit der Weihnachtszeit im neuen Monat Dezember wird es viele Möglichkeiten für Familie und Freunde geben, sich zu versammeln, um die Feierlichkeiten zu genießen. Und wie wir bereits erwähnt haben, ist es auch eine großartige Gelegenheit, Social Gaming zu genießen und neue Spieler in die Spiele einzuführen, wie zum Beispiel eine Sitzung in The Jackbox Party Pack 9.

Jackbox Games gab vor einigen Tagen bekannt, dass das Update am 15. Dezember eintreffen würde. Aber jetzt hat es eine neue Ankündigung gemacht, die besagt, dass zusätzlich zu den oben genannten Funktionen und dem erwarteten Sprachpaket Moderationsoptionen für Trolle im Spiel eingeführt werden und dass niemand die Party verderben wird.

Neben der Sprachlokalisierung gibt das Studio auch an, dass es regional exklusive Inhalte geben wird, obwohl es nicht detailliert angibt, welche. Dies sind wahrscheinlich Fragen und Antworten, die auf die Kultur und das aktuelle Geschehen jedes Landes zugeschnitten sind, in dem das Spiel veröffentlicht wird.

Wirst du The Jackbox Party Pack 9 dieses Weihnachten ausprobieren?