Red Wings: Aces of the Sky ab sofort auch auf PC, PS4 und Xbox One

Im Mai wurde das arcadige Flugzeugkampfspiel Red Wings: Aces of the Sky für die Nintendo Switch veröffentlicht, nun sind auch Versionen für PC, PS4 und Xbox One erschienen.

Red Wings: Aces of the Sky spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Ob Ihr Teil der Fliegerstaffel des berühmten Roten Barons Manfred von Richthofen sein wollt oder lieber für die Gegenseite antretet, bleibt Euch überlassen. Ebenso, mit welchem der 12 historischen Flugzeuge Ihr ins Gefecht geht. Versprochen werden 50 storygetriebene Missionen, ein Skill-Tree, mit dem Ihr Eure Pilotenfähigkeiten verbessert und ein lokaler Koop-Modus.

Unser Tipp: Im Microsoft Store und auf Steam könnt Ihr eine Demo antesten.