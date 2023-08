Red Dead Redemption (PS4/Switch)

HQ

Es ist ziemlich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, aber es ist 13 Jahre her, seit Red Dead Redemption zum ersten Mal auf den Markt kam. Das Spiel versetzte uns zurück ins Jahr 1910, eine Zeit des Wandels für den Wilden Westen. Die Regierung hat beschlossen, dass Recht und Ordnung notwendig sind und das Land sich von seinem unzivilisierten Lebensstil mit Viehdiebstählen und gesetzlosen Revolverhelden verabschieden muss. Und hier kommen wir ins Spiel, oder damit meine ich John Marston, den ungeschriebenen Helden des Spiels.

Marston ist nach wie vor einer der beliebtesten Protagonisten der Gaming-Welt.

Marston, ein Mann, der versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und darum kämpft, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen, wird plötzlich in ein Regierungsspiel hineingezogen, um seine ehemalige Bande und seine alten Mitstreiter und diejenigen, die er früher Familie nannte, zu stürzen. Das Spiel selbst war vor 13 Jahren fantastisch und ich liebte jede Minute, die ich auf dem Pferderücken verbrachte. Es war unglaublich lohnend, so viel freie Hand in einem Spiel zu haben, und man wollte wirklich alles erleben und sehen. Man wollte sozusagen die Grenzen austesten, und es gab viele Überraschungen. Überall, wo du hinkamst, gab es Menschen, die deine Hilfe brauchten, und dir wurde nicht viel Zeit gegeben, um manchmal zu realisieren, was passierte. Natürlich hörten Sie Wölfe knurren, wenn Sie unterwegs waren, und erkannten, dass ein armer Kerl im Begriff war, ein Mund voll zu werden, wenn Sie ihn nicht aufhielten.

Das Spiel selbst hatte viele Stärken und eine davon war die ergreifende und gut geschriebene Geschichte. Eine Geschichte über den Verrat alter Verbündeter, Freundschaft über Grenzen hinweg und die Anstrengungen, die man für die Liebe auf sich nimmt. Gewürzt mit pfeifenden Bleikugeln, dem Geruch von Schweiß und Leder, Kautabak und gelegentlichen Hämorrhoiden nach zu vielen Stunden im Sattel. Eine weitere Stärke des Spiels waren die unglaublichen Spielcharaktere, denen du begegnest, während du durch die Prärie reist. Die toughe Ranchertochter Bonnie Mcfarlane, die dir zu Beginn der Geschichte das Leben rettet, der völlig unglaubwürdige Säufer Ire, der seine eigene Mutter erschießen könnte, wenn er darum gebeten würde. Aber derjenige, der den größten Einfluss hat, ist unser John Marston, der trotz seines nicht so schönen Hintergrunds ein ehrlicher Mann ist, der nicht zögert, das Richtige zu tun, wenn der Moment es erfordert.

Die Grafik ist bis auf die höhere Auflösung unverändert.

Die Synchronsprecher im Spiel waren extrem gut darin, die Charaktere zum Leben zu erwecken und jeden einzelnen unglaublich einzigartig zu machen, aber das ist schließlich auch eine Gabe, die Rockstar schon immer hatte, den richtigen Mann für den Job auszuwählen. Sie haben auch die Fähigkeit, lebendige Spiele zu entwickeln, in denen jeder sein Leben lebt, ohne sich darum zu kümmern, ob Sie mit Ihrem Controller dort sitzen oder nicht. Die Rancharbeiter machen ihre Arbeit, wie sie sollen, pflügen die Felder und beschlagen ihre Pferde. Die Huren in den Bars werfen sich in den Schoß eines ankommenden Kunden, und ein wütender Cowboy beginnt vor dem Saloon eine Schlägerei, die in einer Schießerei auf Leben und Tod endet. Wo sich andere Spiele normalerweise wie eine bloße Kulisse mit den gleichen Gesichtern auf jedem einzelnen NPC anfühlen, schlägt der Puls in Red Dead Redemption genau so, wie er sollte, was mich an die Serie Westworld denken lässt.

Es war auch wunderbar einfach, sich auf der riesigen Karte fortzubewegen, wenn man die Schnellreise durch das Lagerfeuer nutzte oder auf eine Postkutsche sprang, die einen schnell dorthin brachte, wo man hin musste. Leider war die Reisezeit innerhalb der Missionen jedoch recht lang, da man teilweise weite Strecken zurücklegen musste, um sich fortzubewegen, was sich nach einer Weile oft wie reiner Füllstoff anfühlen konnte, wenn man die Routen im Schlaf kannte. Meinem inneren Hamsterer fehlten auch unnötige Sammlungsgegenstände zum Schnüffeln, Blumen und Tierfelle taten es einfach nicht für mich.

Natürlich hätte Rockstar uns ein vollwertiges Remake mit neuer Grafik und ausgefeiltem Gameplay anbieten sollen.

Zum Glück wurden die Zigarettenkarten für mich ein bisschen wie das Fangen von Pokémon. Meiner Meinung nach erkundet man mehr, wenn es etwas zu jagen gibt. Aber klar, die Schatzkarten haben mir sowieso etwas davon gegeben, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es nicht genug war, wenn man bedenkt, wie groß das Spiel ist. Dann haben wir all die Missionen, die mich während des gesamten Abenteuers ständig beschäftigt haben. Quests, bei denen ich mich wirklich wie in einem glorreichen Western fühlte und erlebte, wie es sich anfühlte, einen Tag in John Waynes großen, spitzen Schuhen mit Sporen und allem drum und dran zu laufen.

Ich musste mein Pferd satteln und mit tapferen Männern in einem Trupp reiten, um die Plünderung und Zerstörung einer Ranch zu rächen, ich war in der mexikanischen Revolution und ich habe mit einem Pferdewagen eine Gatlin-Waffe eingeschmuggelt und Hunderte von Gesetzlosen durchlöchert. Ich habe Rinder gehütet und Pferde aus einem brennenden Gebäude gerettet und ich habe gesuchte Gesetzlose mit meinem Lasso gefangen. Ich habe auch die kleinen Nebenquests genossen, in denen ich in den Bergen nach einem Kannibalen gesucht, einen zwielichtigen Mann gerettet habe, der immer wieder in Schwierigkeiten gerät, und ein Mädchen vor einem Schlangenbiss gerettet habe. Alles, was ein normaler Cowboy im ungezähmten Wilden Westen täglich tut und ich habe jede Minute davon genossen. Denn egal wie du es betrachtest, dieses Spiel ist der perfekte Cowboy-Simulator, bis zu dem Punkt, an dem du fast das Scheuern an deinen Oberschenkeln, die Schwielen an deinen Händen von den Zügeln und den Staub auf deinem Gesicht von einem ganzen Tag Fahrt spüren kannst, wenn du den Controller 40 Stunden später weglegst und dein eigenes, komfortableres Leben lebst. Aber das alles ist dreizehn Jahre her.

Wie fühlt sich das Spiel heute an, nachdem der Spieleentwickler Rockstar es erneut veröffentlicht hat, diesmal jedoch für Nintendo Switch und PlayStation 4? Und was ist der Unterschied? Der größte Unterschied ist, dass ich im Gegensatz zu vor 13 Jahren dieses Spiel bereits gespielt und erlebt habe. Ich kenne die Geschichte auswendig und erkenne jeden Weg, auf dem ich fahre.

John Marstons Stimme ist so vertraut wie die meines eigenen Vaters und die Waffen fühlen sich in meinen Händen vertraut an und die Steuerung fühlt sich wie eine zweite Natur an. Schließlich ist an dieser Front nicht viel passiert, außer dass ich älter geworden bin. Es ist das gleiche Spiel. Alle Gerüchte, die lange Zeit über ein Remaster auf Unreal Engine 5 kursierten, waren am Ende nur eine Portierung des 2010 veröffentlichten Spiels. Sicher, die Grafik ist etwas schärfer, die Texturen etwas besser, aber nicht, weil das Spiel remastert wurde, sondern weil das Spiel jetzt auf einer Konsole läuft, die fünfmal leistungsfähiger ist als die PlayStation 3 und 1080p statt 720p ermöglicht. Und das ist nicht wirklich das, was wir uns im Jahr 2023 gewünscht haben. Wir wollten so viel mehr, weil wir wissen, dass es durchaus möglich ist, wenn man den Job einfach richtig machen und nicht nur Geld verdienen will.

Red Dead Redemption (2023) ist ein faules Produkt und ein noch nie dagewesener Cash-Grab. Das und der Zustand von GTA: Trilogy machen uns ein wenig Sorgen um GTA VI.

Denn so fühlt es sich an, eine einfache Möglichkeit, wieder einmal von einem Spiel zu profitieren, das fast jeder bereits zu Hause in seinen Regalen hat. Ich hätte vielleicht nicht so viel gesagt, wenn es für ein paar Pfund zum Download zur Verfügung gestanden hätte, aber den vollen Preis zu verlangen, fühlt sich wie ein Raub an, wenn man bedenkt, dass es sich tatsächlich um ein 13 Jahre altes Spiel handelt, das nur in einer neuen Hülle verpackt wurde. Um ehrlich zu sein, ist Red Dead Redemption kein Spiel, das stark gealtert ist, wenn man sich die PlayStation 3-Version von früher ansieht. Gleichzeitig fehlt etwas, das wir während der vorherigen Version bekommen haben, nämlich die Multiplayer-Unterstützung.

Ich kann mit Freude sagen, dass ich alle Fehler vermieden habe, von denen ich befürchtete, dass ich sie durchpflügen müsste, wenn man bedenkt, wie es mit ihrem letzten "Remaster" gelaufen ist, das weder erfolgreich noch fehlerfrei war, nämlich Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, an dem ich überhaupt beteiligt sein musste. Es gibt keine Möglichkeit, dies nicht zu mögen, Red Dead Redemption war ein fantastisches Spiel und ist es auch heute noch, aber dies ist ein schamloser Geldraub wie kein anderer. Anstatt einfach genau das gleiche Spiel herauszubringen, das vor 13 Jahren veröffentlicht wurde (zu einem geradezu lächerlichen Preis), hätte Rockstar an einem vollwertigen Remake mit allem, was dazu gehört, arbeiten sollen, gerade in diesen Zeiten, in denen fast alles Alte irgendwann wieder neu wird.