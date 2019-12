Red Dead Redemption 2: PS4-Spieler freuen sich über Fotomodus und mehr Einzelspielerinhalte

Das neue Update für Red Dead Redemption 2 auf der Playstation 4 implementiert die sogenannte Moonshiners-Erweiterung in Red Dead Online (dabei handelt es sich um eine neue Tätigkeit und die Möglichkeit, mehr Geld für einen weiteren Outlaw-Pass auszugeben) und fügt darüber hinaus einige Extras in den Einzelspielermodus ein. Gemeint sind die Mission "To The Ends of the Earth", neue Aufträge für Kopfgeldgeldjäger, Bandenverstecke, Schatzkarten, Waffen, Pferde und versteckte Objekte. Außerdem haben wir nun auch auf der Konsole dank des Fotomodus die Möglichkeit, unsere Spielszenen mit Filter und anderen Funktionen aufzuhübschen. Wie gewohnt müssen Xbox-One-Spieler über einen Monat länger auf diese Inhalte warten, erst am 21. Januar werden diese Extras dort ankommen.