Als ich Red Bull Playgrounds zum ersten Mal heruntergeladen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich die Zielgruppe für einen Werbespot bin. Du weißt schon, diese Werbespots, in denen alle jung, frisch und gut aussehend sind, von Dach zu Dach springen, Rückwärtssaltos auf BMX-Rädern machen und in Zeitlupe landen, während die Menge jubelt und Konfetti fällt. Hier werden BMX, Skateboarding und Parkour in einem physikbasierten System gemischt, und man kann seine eigenen Levels erstellen, an zeitlich begrenzten Events teilnehmen und sogar echte Extremsportprofis als Mentoren freischalten. Es ist fast so, als ob jemand Trials, Tony Hawk und Mirror's Edge nimmt, sie in einen Mixer wirft und das Ergebnis in eine Dose mit Red Bull -Branding gießt.

Das einzige Problem ist, dass es sich beim Start des Spiels eher so anfühlte, als wäre die Dose zwei Tage lang offen gewesen und hätte ihre gesamte Kohlensäure verloren. Die Erstellung des ersten Levels begann vielversprechend, und ich klickte auf ein Teil, platzierte es und... Zack, das ganze Spiel wurde abgeschaltet. Ich dachte, es wäre wahrscheinlich nur eine einmalige Sache. Aber hey, es ist dreimal hintereinander passiert und ich musste das Spiel neu installieren, um die Party in Gang zu bringen.

Als ich anfing, auf den Bildschirm zu tippen und am Extremsport-Paket teilzunehmen, war ich auch nicht besonders beeindruckt. Es war ein bisschen so, als würde man anfangen, eine Lego-Burg zu bauen und feststellen, dass jemand die Hälfte der Teile versteckt und den Rest zusammengeklebt hat. Es ist nicht viel mehr als eine einfache kleine Konstruktion, bei der man auf vorgegebene Tricks stößt und immer wieder die gleiche Taste auf dem Bildschirm drückt, und das Einzige, worauf man sich konzentrieren muss, ist, nicht auf dem Kopf zu landen oder einen Trick zu spät auszuführen. Es ist sehr "on rails" und es fehlt völlig die Freiheit, die ich zumindest mit Extremsportarten wie Parkour, BMX und Skateboarding verbinde.

Wenn es funktioniert, ist das Gameplay selbst zumindest nicht ganz schlecht. Das Springen zwischen verschiedenen Sportarten im selben Rennen macht Spaß und sorgt für einen gewissen "Wow"-Faktor. Zumindest genug, um einen kurzen "Ach so, da haben wir es ja" Moment zu erzeugen. Die Parkour-Momente, in denen man zwischen Wänden hin- und herspringt und Purzelbäume schlägt, sind einigermaßen befriedigend, wenn die Physik tatsächlich zusammenarbeitet, und der BMX-Teil fühlt sich etwas ausgefeilter an als das Skateboarden, wodurch die Räder manchmal kleben bleiben, als würde man in Sirup fahren. Außerdem ist das Freischalten echter Profis als Mentoren ein lustiges Gimmick, auch wenn es hauptsächlich kosmetisch ist und das Spiel nicht gerade revolutioniert.

Werbung:

Aber dann kommen wir zu dem Geld, das Playgrounds von mir will. Das Spiel hat einen "Superpass" (eine eigene Version eines Battle Pass) und eine kostenlose Strecke. Auf dem Papier klingt das völlig in Ordnung. Das Problem? Der kostenlose Pfad geht bis Level 99, während der kostenpflichtige Pass auf Level 50 endet. Ja, du hast richtig gelesen: Die kostenpflichtige Option hat weniger Stufen als die kostenlose. Es ist, als würde man ein teureres Zugticket kaufen und feststellen, dass man damit nur die Hälfte des Weges an sein Ziel bringt, während der kostenlose Bus den ganzen Weg fährt. Sicher, man bekommt schnelleren Zugang zu bestimmten Tricks und Tracks, aber das Setup fühlt sich immer noch an... rückwärts.

Die Entwicklung ist nicht gerade großzügig. Wenn man Dinge in einem vernünftigen Tempo entsperren möchtet, muss man entweder eine unangemessene Anzahl von Stunden investieren oder anfangen, seine Kartendaten einzugeben. Das ist nichts Neues in der Welt des mobilen Spielens, aber hier wird es besonders deutlich, weil das Spiel so süchtig macht, wenn es funktioniert. Es ist, als wüssten sie, dass du "nur noch ein Level spielen" willst und dir dann kleine Grind-Wände in den Weg legen, nur um dich dazu zu verleiten, deinen Weg an ihnen vorbei zu bezahlen.

Und wenn es um "wenn es funktioniert" geht, ist Stabilität immer noch ein Warnsignal. Ich hatte schon erlebt, dass das Spiel auf den Ladebildschirmen einfrierte, Schaltflächen mitten in einem Rennen verschwanden und manchmal hat das Spiel meine Eingabe komplett verloren, was dazu führte, dass mein Charakter still stand, während die Uhr tickte. Es gibt nur wenige Dinge, bei denen du dich machtloser fühlst, als deinem Avatar dabei zuzusehen, wie er langsam eine Rampe hinunterrutscht, als ob er plötzlich von existenzieller Angst getroffen worden wäre.

Werbung:

Die Ironie ist, dass das Spiel derzeit eine durchschnittliche Bewertung von etwa 4,8 von 5 Punkten in der App Store hat. Ich kann auf jeden Fall verstehen, woher die hohen Einschaltquoten kommen: Für Spieler, die es schaffen, die Abstürze zu vermeiden und die Geduld haben, den Grind und die Monetarisierung in Kauf zu nehmen, gibt es hier ein vollkommen anständiges und einigermaßen kreatives Spiel. Aber meiner Erfahrung nach ist es ein bisschen so, als würde man einem Restaurant fünf Sterne geben, weil die Speisekarte auf der Website gut aussah, obwohl die Hälfte der Gerichte fehlte, wenn man sich hinsetzte.

Also, was denke ich? Ich denke, Red Bull Playgrounds ist ein Spiel, das mich gleichzeitig beeindruckt und irritiert. Die Idee ist goldrichtig: drei actionreiche Sportarten kombinieren, den Spielern die Freiheit geben, ihre eigenen Levels zu erstellen, eine Community hinzufügen, in der man gegeneinander antreten kann, und das Ganze mit ein wenig professionellem Glamour abrunden. Aber die Ausführung... Nun, es ist, als würde man ein Extremsportereignis gewinnen und dann auf dem Podium stolpern. Mit den richtigen Patches und einem spielerfreundlicheren Wirtschaftsmodell könnte dies ein fester Stammgast auf meinem Handy werden. Im Moment ist es jedoch eher eine "Spielen, wenn man gut gelaunt ist und Geduld für Fehler hat".

Deshalb lautet meine abschließende Bewertung eine Drei, nicht mehr und nicht weniger. Allerdings bekommt es einen Stern für die Idee, einen für die BMX-Sequenzen, wenn sie tatsächlich funktionieren, und einen halben Stern, weil ich trotzdem manchmal über das Elend gelacht habe. Red Bull können den Rest behalten, bis sie beweisen können, dass Playgrounds mehr ist als nur eine relativ hübsche, halbfertige Trickshow mit teuren Eintrittskarten.