Rec-Regisseur Paco Plaza über den Erfolg von Horrorfilmen: "Man muss kein riesiger Film sein, um ein großes Publikum zu erreichen"

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In der Filmindustrie gibt es einen Trend, bei dem bestimmte Genres großen Erfolg haben, ohne Hunderte Millionen Dollar für Produktionsbudgets ausgeben zu müssen. Während Actionfilme oft über 150 bis 200 Millionen Dollar Produktionsgebühren übersteigen können, schafft es Horror, mit einem Bruchteil der Kosten auszukommen und zieht dabei riesige Zuschauerzahlen an, um hohe Einnahmen zu erzielen.

Aber warum gelingt es dem Horror immer wieder, diesen Trend widerzuspiegeln? Wie kann Horror einen Film liefern, den Fans sehen wollen, ohne einen Bruchteil des Budgets eines Blockbuster-Actionfilms auszugeben? Während unserer Zeit bei Celsius 232 sprachen wir mit dem spanischen Regisseur und Filmemacher Paco Plaza, bekannt für die Rec-Reihe, aber kürzlich auch für Schwester Tod, Die Großmutter und Veronica, alles um seine Meinung zu diesem Thema zu fragen.

"Absolut, und wir haben dieses Jahr ein sehr starkes Beispiel mit Obsession, zum Beispiel, einem sehr Low-Budget-Film, der ein Blockbuster wird, weil er etwas berührt, das in der Gesellschaft ist. In diesem Fall denke ich darüber nach, über toxische Beziehungen zu sprechen, und man weiß nie, wann ein Film den Nerv trifft. Es stimmt, dass Horrorfilme nicht viele Ressourcen aufwenden müssen, um ein großartiges Ergebnis zu erzielen. Wir haben viele Beispiele von Red Witch Project bis Evil Dead, sogar Duel, Steven Spielbergs erstem Spielfilm. Man muss kein riesiger Film sein, um ein großes Publikum zu erreichen, denn er basiert mehr auf dem Konzept und berührt etwas, das der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wichtig ist."

Im Interview haben wir auch mit Plaza über seinen Filmprozess und die lose Verbindung zu Hideo Kojima gesprochen. Sehen Sie sich unten das lokal untertitelte Interview für mehr an.