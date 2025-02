Rebel Moon 3 steht nach negativer Resonanz auf die ersten Filme vor einer ungewissen Zukunft

HQ

Es ist immer noch unklar, ob es ein drittes Kapitel in der Rebel Moon-Saga geben wird, dem mit Abstand am meisten kritisierten und verrissenen Film von Zack Snyder. Denn nach der enormen negativen Resonanz scheint es nun, dass die dritte Folge in der Schwebe ist. Etwas, das sich Schauspieler Patrick Luwis, einer der Schauspieler in den Filmen, nun in einem Interview mit ScreenRant geäußert hat.

"Ich habe noch keine Updates gehört, aber noch einmal, etwas, das ich gerne tun würde. Es war so eine unglaubliche Erfahrung, mit Zack zu arbeiten, und die gesamte Besetzung und Crew war eine der besten Erfahrungen, die ich am Set gemacht habe. Ich wäre also begeistert, wenn sie mich für den nächsten Film zurückholen würden, oder was auch immer sie gerade machen. Aber nein, ich habe noch nichts gehört, ich warte nur am Telefon, wir werden sehen. Ich muss diese Aktion jetzt wirklich anwenden, mich in den Trainer setzen!"

Snyder selbst hat gesagt, dass er mit der Arbeit am Drehbuch für den dritten Film begonnen hat, der von der Jagd auf Prinzessin Issa handeln wird. Aber, wie Luwis im Interview erwähnt, ist es schon seit einiger Zeit ruhig geworden, und die Frage ist, ob Netflix daran interessiert ist, weiter in das Franchise zu investieren.

