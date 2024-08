Razer kündigt Wolverine V3 Pro an - ein Xbox-Controller für E-Sport-Gamer

HQ

Razer stellt seit langem phänomenale Controller her, und ihre Flaggschiff-Serie ist die Wolverine, die jetzt ein großes Update in Form der Razer Wolverine V3 Pro erhalten hat. Es ist offiziell für Xbox lizenziert und bietet scheinbar alles, was Gamer mit E-Sport-Ambitionen brauchen könnten.

Der Controller wurde in Zusammenarbeit mit dem Halo -Meister Eric "Snip3down" Wrona entwickelt und verfügt über vier von der Maus inspirierte Tasten auf der Rückseite, Razer Pro HyperTriggers, Hall Effect Thumbsticks (mit austauschbaren Oberteilen) und die Razer Controller -App, mit der Sie so ziemlich alles anpassen können - einschließlich der Größe von Dead Zones und dergleichen. Razer verspricht zudem eine durchgehend erstklassige Materialauswahl.

Der Controller ist sowohl in drahtloser (2,4 GHz) als auch in kabelgebundener Version erhältlich und wird komplett mit einem Gehäuse für einen einfachen und sicheren Transport geliefert. Um den Controller zu bestellen, gehen Sie zu diesem Link, und Sie können sich auch ein kurzes Präsentationsvideo und einige Bilder unten ansehen.