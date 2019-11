Rayman Legends ist nächste Woche kostenlos auf dem PC erhältlich

Im Moment steht das minimalistische Strategiespiel Bad North kostenlos im Epic Games Store zum Download bereit, in der nächsten Woche wird der Shop den fantastischen Plattformer Rayman Legends an ihre Nutzer verteilen. Das grandiose audiovisuelle Erlebnis ist zwar schon auf so ziemlich allen Plattformen verschenkt worden, doch wer es noch immer nicht ausprobiert hat, bekommt demnächst noch einmal die Gelegenheit dazu. Am 29. November findet der nächste Wechsel statt, noch bis zum Ende des Jahres will Epic die kostenlose Geschenkaktion aufrechterhalten.

You watching Werben