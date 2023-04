HQ

Ravenbound ist Systemic Reaction's neuestes Projekt - ein wunderschöner Open-World-Roguelite, der sich auf die nordische Mythologie stützt, um eine fesselnde und herausfordernde Questreihe zu weben. In Ávalt kommandieren die Spieler ein Schiff, das versucht, genug Kraft von der begrabenen gottähnlichen Rasse zu sammeln, die als Ellri bekannt ist, um die Betrayer herauszufordern - einen Ellri, der sich gegen ihre Art gewandt und Hass auf der ganzen Welt verbreitet hat.

Für mich ist diese Geschichte der Ort, an dem Ravenbound am höchsten fliegt, mit Monumenten im Spiel, die der Spieler lesen kann, um mehr über die Geschichte des Spiels zu erfahren, und Dialogen, die schnell klar machen, dass dieses Schiff nicht das erste ist, das versucht, die Betrayer zu Fall zu bringen - und wahrscheinlich nicht das letzte sein wird.

Die Länder von Ávalt sind wunderschön anzusehen, wenn auch nicht leicht repetitiv, wenn Sie in Rabengestalt herumschweben, um die Karte zu durchqueren. Die Steuerung dieses Flugmodus ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ein effektives Fortbewegungsmittel. Das Problem kommt in Form von Raven Towers - benötigt, um in die Lüfte zu steigen - die einfach nicht häufig genug auf der Karte sind. Du erhältst auch einen Raven's Talon, der dir hilft, dich zu bewegen; ein praktisches peitschenartiges Werkzeug, mit dem dein Schiff wie ein Wikinger Spider-Man herumschwingen kann.

Die Kämpfe von Ravenbound sind rasant und hektisch, mit einer guten Mischung aus Feinden, mit denen sich die Spieler selbst herausfordern können. Einige Gruppen von verdorbenen Menschen erlauben es dem Spieler, als eine Art Moloch zu agieren und sich mit den Möchtegern-Räubern in den Tod zu stürzen. Größere, bedeutendere Feinde fordern die Spieler mit Hit-and-Run-Taktiken heraus, die dazu führen, dass ihr sorgfältig gefertigtes Schiff ein schnelles und dauerhaftes Ende findet.

Apropos Roguelite-Elemente des Spiels: Diese kommen in Form von Karten ins Spiel, die die Charaktererstellung, die Werte und die Kampfeffektivität eines Schiffes beeinflussen, sowie einige passive Boni. Der Fortschritt zwischen den Läufen kann sich klein anfühlen, aber er ist definitiv da, vor allem, wenn du die Herausforderungen und Belohnungen von Ávalt auf eine stromlinienförmigere Art und Weise herausfindest. Das macht jeden Versuch oder sogar jedes erfolgreiche Durchspielen von Ravenbound anders als den letzten, und es macht wirklich Spaß. Vor allem vor dem Takedown vor Betrayer ist es eine Aufgabe, den "besten" Build für deinen Spielstil zu finden und quälend wieder danach zu suchen, nachdem dein bestes Schiff gefallen ist.

Eine Sache, die auffällt, ist Mana, die Währung, mit der du Karten spielst. Bei bestimmten unglücklichen Builds fühlt sich Mana sehr knapp an, so dass die Spieler einen interessanten Build haben, der zwar geplant ist, aber keine Möglichkeit hat, ihn zu erreichen. Einige Charakteroptionen vor dem Spiel fühlen sich massiv besser an als andere, und es drängt die Spieler auch dazu, unkluge Kampfbegegnungen für hasserfüllte Truhen zu absolvieren (indem sie ihre eigene Hassleiste aufbauen), um voranzukommen, und das ist ein zweischneidiges Schwert.

Obwohl ich mich thematisch reich fühle, muss ich sagen: Ich verabscheue die Hass-Mechanik. Aufgebaut durch das Öffnen von Truhen, die mit Hass gefüllt sind - was Belohnung für das erfolgreiche Abschließen von Begegnungen sein sollte - bleibt Hass bestehen, bis er gereinigt wird, z. B. durch das Abschließen eines Grabes, und ist ehrlich gesagt lächerlich schwer loszuwerden. Hass erstickt die Kartenrollen eines Schiffes und stärkt Feinde - er ist der Fluch der Kreativität in Ravenbound. Während es ein Argument dafür gibt, einen Build sorgfältig und vorsichtig zu planen, um Hass zu vermeiden, kann dies in einem Spiel, das auf zufälligen Beuterollen basiert, nur so viel getan werden - es muss ein Element der Suche nach besseren Karten geben, und es fühlt sich seltsam an, dafür bestraft zu werden.

Das erinnert an ein größeres Problem: Die Welt von Ravenbound ist fast zu offen und zu frei. Neben der Haupthandlung liegt es ganz im Ermessen des Spielers, Quests und Feinde zu bewältigen, um sie zu stärken. Während dies auf den ersten Blick ein ansprechendes Gimmick ist, kann sich Ávalt schnell chaotisch und überwältigend anfühlen, wenn Sie nach besserer Ausrüstung suchen, während der Hass Ihres Schiffes außer Kontrolle gerät.

Alles in allem ist Ravenbound ein lustiges Spiel und eine erfrischende, wenn nicht sogar extreme Herangehensweise an das Hack-and-Slash-Action-Genre. Die offene Welt ist wunderschön und reich an Überlieferungen, die Kämpfe sind blitzschnell und die Roguelite-Elemente sind zwar nicht perfekt, haben aber ein ernsthaftes Potenzial.