Ratchet & Clank und Cyberpunk führen im Juni 2021 Download-Charts im Playstation-Store an

Ein Artikel auf dem Playstation-Blog verrät uns, welche digitalen Spiele sich im Monat Juni 2021 am besten im Playstation Store verkauft haben. Neben den Dauerbrennern FIFA und Grand Theft Auto V lassen sich einige Neuerscheinungen finden, die zuletzt viel Aufmerksamkeit erhalten haben.

Auf der PS5 hat sich Ratchet & Clank: Rift Apart sowohl in den USA als auch in Europa auf den ersten Platz abgesetzt. Chivalry 2 konnte die Amerikaner (Platz 2) ebenfalls begeistern, während sich das Online-Mittelalterspiel bei uns in Europa (nach FIFA) mit Platz #3 auf dem Siegertreppchen begnügen muss.

Auf der PS4 hat Cyberpunk 2077 bei beiden Zielgruppen ziemlich viel Anklang gefunden. Obwohl Sony nach wie vor vor dem Titel warnt, empfingen Käufer in Nordamerika und Europa das Sci-Fi-Abenteuer von V und Johnny Silverhand mit offener Geldbörse.