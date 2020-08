Ratchet & Clank: Rift Apart springt über "Startzeitfenster"-Dimension auf PS5

Abgerundet wurde die diesjährige Eröffnungsfeier der Gamescom durch Ratchet & Clank: Rift Apart - einer der am meisten erwarteten Titel für die kommende PS5. Insomniac Games präsentierte erweitertes Gameplay, das die SSD-Technologie der neuen Sony-Konsole in den Fokus rückte. Die Partikeleffekte, die von zerbrochenen Kisten, abgeschossenen Bolzen und den Ansammlungen explosiver Trümmer erzeugt werden, sahen ebenfalls sehr detailliert aus. Am beeindruckendsten war jedoch der nahtlose Übergang zwischen verschiedenen Umgebungen, den wir bereits bei früherer Gelegenheit bewundern durften.

Leider wurde in der Präsentation kein Veröffentlichungsdatum für das neue Abenteuer von Ratchet & Clank genannt, dafür wurde der Titel grob ins "Startfenstertitel der PS5" eingereiht. Das kann im Grunde alles bedeuten, zum Launch wird der Titel demnach aber mit ziemlicher Sicherheit nicht bereitstehen.