Ich wurde gebeten, Ratchet & Clank: Rift Apart auf dem PC zu testen. Es ist einige Jahre her, dass es herauskam. Viele Leute lobten das Spiel für seine göttliche Grafik und seinen unbeschwerten Ansatz. Ich hatte die Serie noch nie gespielt, da sie exklusiv für Playstation war, also war dies meine erste Begegnung mit den Charakteren und der Welt. Zunächst muss ich sagen, dass die schwedische Synchronisation, die der Titel automatisch einschaltete, nicht schrecklich war. Englisch ist jedoch vorzuziehen, und das Abenteuer beginnt damit, dass wir Teil einer Zeremonie mit vielen Dialogen werden. Es ist pompös, wir scheinen die Welt gerettet zu haben und ich weiß nicht warum. Eine kleine Recherche im Internet gab mir ein besseres Verständnis für das Wie, Warum und Was. Wenn Sie neu bei Ratchet & Clank sind, könnte es durchaus als gewisser Nachteil angesehen werden, mit diesem Titel zu beginnen.

Schon am Anfang ist klar, dass die Dinge schief gehen werden und das tun sie auch. Ein paar Pluspunkte möchte ich dem Antagonisten Dr. Nefarious geben, einem hysterischen Klischee typischer Schnurrbart-wirbelnder Bösewichte. Es gibt kein einziges Bild mit ihm, in dem er nicht über seine teuflischen Pläne spricht und generell auf Hochtouren läuft. Er ist so hysterisch und oft ungewollt komisch, dass er jedes Mal, wenn er auftaucht, die Show stiehlt. Da wir dies bereits besprochen haben, werde ich nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen. Ich kann jedoch sagen, dass es mich mit seiner unbeschwerten Prämisse unterhalten hat. Unser Bösewicht benutzt eine Waffe, die die Barrieren zwischen den Dimensionen durchbricht. Du versuchst dies zu verhindern und landest in einer ziemlich düsteren dystopischen Welt. Trotzdem gibt es Lichtblicke und es wird nie ernst, sondern meist komisch. Die Charaktere sind lebendig und das Spiel lädt zum Zuschauen ein. Es ist manchmal ein bisschen so, als würde man einen gut gemachten Animationsfilm sehen. Weil es gut aussieht und vieles davon auf gute Beleuchtung, Texturarbeit und gut gemachte Animationen bis hin zu den Haaren zurückzuführen ist. Die PC-Version bringt dies wirklich auf ein neues Niveau, da sie die Grafik noch weiter vorantreiben kann.

Auf der technischen Seite läuft es nahtlos auf meinem Computer und ich habe konstant über 60 Bilder pro Sekunde. Das einzige, was ich nicht einschalten konnte, ist Nvidia Reflex, das alles herunterfährt. Ansonsten ist es möglich, dieses Spiel in jeder Hinsicht besser aussehen zu lassen als seine Konsolenversion. Es gibt viele Einstellungen, die Sie nach Bedarf anpassen können. Maus und Tastatur funktionieren so gut, dass ich damit über einen Controller spiele. Die rasanten Kämpfe eignen sich für die Präzision, die die Maus bieten kann. Das Upgrade-System belohnt deinen Spielstil, indem es die Waffen, die du verwendest, aufwertet. Es regt zum Experimentieren an. Obwohl die Benutzeroberfläche für einen Handheld-Controller konzipiert ist, funktioniert sie meiner Meinung nach auch mit herkömmlichen PC-Controllern gut.

Ich mag Insomniac Games und ihre Liebe zum Detail in Geschichte und Design. Der Humor funktioniert sehr gut und kleine Details, wie Massenvernichtungswaffen mit kleinen Kurbeln oder ähnlichem abgefeuert werden, erzeugen mehr Freude als Ernsthaftigkeit für das sich entwickelnde Drama. Das ganze Abenteuer ist von diesen Formen der Komödie durchdrungen. Es erinnert ein wenig an die Stücke von Monty Python oder Rowan Atkinson. Es gibt wirklich keinen Grund, warum es so gemacht werden sollte, aber es ist so. Es ist albern, also ist es lustig. Es dreht und wendet alles, was vernünftig ist. Das kann ich immer noch nachvollziehen. Wir brauchen mehr Monty Python in unseren Computerspielen.

Wenn meine erste Begegnung mit Ratchet und seinem kleinen Roboter Clank so gut ist, frage ich mich, was ich verpasst habe. Dank des Aufbaus mit den Dimensionen und des Reisens zwischen ihnen gibt es viele Auftritte von Charakteren, die Veteranen wiedererkennen, und für mich wird es meine erste Begegnung mit ihnen sein. Am Ende war es nicht allzu wichtig, da das Abenteuer leicht zu verfolgen ist und die meisten Dinge fast übertrieben erklärt werden. Obwohl das Design mit Korridoren, die zu Arenen mit Feinden führen, etwas zu industrialisiert ist, ist das Gameplay flüssig mit nahtlosen Übergängen. Es ist auch alles sehr einfach und der Schwierigkeitsgrad wird selten auf lohnende Weise herausfordernd. Ich mag die Gespräche und die schnellen Wechsel zwischen Action und Jump'n'Run. Nichts überdauert seine Begrüßung und das Ganze ist fast vorbei, bevor es begonnen hat.

Eines meiner Hauptanliegen ist die Länge. Wenn man bedenkt, dass man zwei Protagonisten spielt, musste das Spiel fast doppelt so lang sein, um ihm wirklich gerecht zu werden. Ich habe kaum Zeit, einen Charakter kennenzulernen, bevor ich den Abspann sehe. Das ist wahrscheinlich meine größte Erkenntnis aus dem Abenteuer. Trotz großartigem Design, großartiger Grafik und großartigem Gameplay ist die Länge hier zum Nachteil des Titels. Man kann Erfahrungen in der heutigen Zeit oft als zu lang und inhaltslos kritisieren, dies ist ein Beispiel für das Gegenteil. Ein zu kurzes (ca. 10-12 Stunden) Spiel, das in kurzer Zeit zu viel versucht. Vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass ich mir für die Zukunft mehr erhoffe. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass die Serie eine Zukunft auf dem PC hat. Hoffentlich kommen einige ältere Titel in das Format. Im Moment ist dies ein kompetentes Plattform-Actionspiel, das mit seinem Humor und seiner beeindruckenden Grafik unterhält. Dank seines Shooter-Ansatzes kann es sich gegen Konkurrenten wie Spyro, Crash Bandicoot und andere Plattform-Neulinge des Formats behaupten.

Wenn Sie ein schönes Spiel brauchen, um sich einfach zurückzulehnen und unterhalten zu werden, ist dies ein kompetenter Titel für diesen Zweck. Es wird Ihren Intellekt nicht herausfordern, aber Sie könnte Sie zum Lachen bringen oder Ihren Tag für eine Weile erhellen. Wenn es um Playstation-Portierungen geht, ist dies eine der besseren von Sony. Das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt. AMD-Nutzer zogen diesmal mit anfänglichen Problemen beim Raytracing den Kürzeren. Einige Nvidia-Funktionen wie Nvidia Reflex sind unbrauchbar. Trotzdem sieht es toll aus und läuft reibungslos auf meinem Computer. Spider-Man ist immer noch der König der Portierungen, aber das muss noch etwas poliert werden, bevor es die gleiche Qualität erreicht. Der Klang ergänzt die Technik sehr gut. Musik, Stimmen und Effekte harmonieren und klingen richtig gut. Im Gegensatz zu anderen Titeln, die ich in letzter Zeit gespielt habe, ist der Soundmix großartig. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Musik etwas anonym ist. Es bleibt nicht wirklich bei mir hängen und ich habe nicht das Gefühl, dass es mich fesselt.

Insgesamt ist es ein charmantes Abenteuer und eine gute Portierung eines ein paar Jahre alten Playstation 5-Spiels. Es fügt sich gut in den PC-Markt ein und liefert brillante technische Grafiken auf dem Format. Es bietet eine reizvolle Reise durch Zeit und Raum, auch wenn sie leider etwas zu kurz ist. Die Musik ist nicht fesselnd, aber die fantastische Sprachausgabe und das Charakter-Acting sind umso besser. Es gibt ein Auge fürs Detail und obwohl dies meine erste Begegnung mit der Serie ist, bin ich mehr als zufrieden. Der Humor macht Spaß und trifft mehr ins Schwarze, als er verfehlt. Angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz auf dem PC für diese Art von Spiel etwas anders ist, kann ich den Titel ohne zu zögern empfehlen. Abgesehen von den Mängeln, die ich beschrieben habe, habe ich nicht viel zu sagen, außer dass meine erste Begegnung mit der Serie positiv und überraschend gut war.