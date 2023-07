Rashid stößt später in diesem Monat zu Street Fighter 6

HQ

Street Fighter 6 war noch über einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, als Capcom die erste Charge von DLC-Charakteren ankündigte und enthüllte, dass Rashid "diesen Sommer" der erste sein würde. Jetzt wissen wir genau, wann er ankommt und wie er spielt.

Capcom hat uns einen Gameplay-Trailer gegeben, der bestätigt, dass Rashid am 24. Juli verfügbar sein wird. Der akrobatische Typ darf auch einige seiner coolen Moves zeigen, und es sieht definitiv so aus, als könnte er in den richtigen Händen effektiv sein.