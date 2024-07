Ranni-Simps können in diesem neuen Elden Ring Mod endlich ihr perfektes Ende finden

HQ

Spoiler zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree findet ihr in diesem Artikel, wenn ihr euch also noch durch die Erweiterung kämpft und den Endboss noch nicht gesehen habt, solltet ihr vielleicht vorbeiscrollen.

Für den Elden Ring -Spieler, der gehofft hatte, am Ende des Spiels einen Gefährten haben zu können, war es wahrscheinlich zu sehen, dass selbst Radahn am Ende einen Gefährten an seiner Seite hatte. Selbst in der Ranni-Questreihe, in der wir uns selbst als ihre Gemahlin spielen können, werden wir nicht so behandelt wie die liebe Miquella Radahn.

Dank einer neuen Mod von ApolloHoo können wir jetzt jedoch das wahre Consort-Erlebnis erleben, indem wir als Befleckte herumreisen und Ranni an unserer Brust festhalten. Ranni scheint keinen zusätzlichen Kraftschub zu geben, und es scheint nur ein kosmetischer Gegenstand zu sein, also musst du keine Angst haben, mit Ranni an deiner Seite zu OP zu sein. Dennoch, für die Simps, die das Ende von Age of Stars wollten, jetzt könnt ihr für immer mit Ranni reisen.