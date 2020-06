Ramlethal Valentine möbelt Guilty Gear: Strive auf

Auch Arc System Works haben gute Nachrichten für uns, denn in Zusammenarbeit mit IGN haben sie am Wochenende einen neuen Charakter für das Prügelspiel Guilty Gear: Strive vorgestellt. Offiziell bestätigt wurde die Heldin Ramlethal Valentine, die mit ihren zwei großen Schwertern direkt erst einmal ordentlich herumwirbelte. Bild- und Videomaterial zeigen ein unglaublich hübsches Spektakel, das wir gar nicht früh genug in die Finger bekommen können. Der Titel sollte ursprünglich noch 2020 erscheinen, doch die anhaltende Gesundheitskrise schob den Titel auf Anfang nächsten Jahres.

Quelle: Arc System Works auf Twitter (1/2).