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Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six: Siege X Europe MENA League 2026 Phase 1: Playday 1 & 2 Ergebnisse sowie Playday 3 & 4 Spielpläne
Nur ein Team ist ungeschlagen und bisher nur ein Team ist sieglos.
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Die Rainbow Six: Siege X Saison 2026 steckt noch in den Kinderschuhen, denn jetzt, da wir im Juni sind, nehmen die regionalen Ligen Gestalt für ihre regulären Saisonaktionen an. Daraufhin hat die Europe MENA League kürzlich ihre Phase 1 eröffnet, wobei sowohl Playdays 1 als auch 2 Anfang dieser Woche stattfanden.
Bisher steht alles auf der Seite, denn nur ein Team ist ungeschlagen und nur ein Team bleibt sieglos. Zu diesem Zweck können Sie die Ergebnisse für Playdays 1 & 2 unten sehen.
Spieltag 1 Ergebnisse:
- Virtus.pro 7-1 Fnatic
- Shifter 5-7 Twisted Minds
- G2 Esports 8-6 Geekay Esports
- Team Falcons 6-8 Rebels Gaming
- Team Secret 2-7 Team Ketzer
Spieltag 2 Ergebnisse:
- Fnatic 7-2 Geekay Esports
- Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming
- Team Falcons 7-5 Twisted Minds
- G2 Esports 7-3 Team Heretics
- Shifters 7-4 Team Geheimnis
Die nächsten beiden Spielrunden finden am 15. und 16. Juni statt, und was die geplanten Spielpläne angeht, können Sie diese auch unten sehen.
Spielpläne zum Spieltag 3 (15. Juni):
- Rebels Gaming vs. Twisted Minds
- Virtus.pro gegen Geekay Esports
- G2 Esports vs. Schalthebel
- Team Falcons gegen Team Secret
- Fnatic vs. Team Heretics
Spielpläne zum Spieltag 4 (16. Juni):
- Virtus.pro vs. Twisted Minds
- Rebels Gaming vs. Team Secret
- Team Falcons vs. G2 Esports
- Fnatic vs. Shifter
- Geekay Esports vs. Team Heretics
Was erwarten Sie von den Spielen in den kommenden Tagen?