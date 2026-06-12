Rainbow Six: Siege X Europe MENA League 2026 Phase 1: Playday 1 & 2 Ergebnisse sowie Playday 3 & 4 Spielpläne

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Die Rainbow Six: Siege X Saison 2026 steckt noch in den Kinderschuhen, denn jetzt, da wir im Juni sind, nehmen die regionalen Ligen Gestalt für ihre regulären Saisonaktionen an. Daraufhin hat die Europe MENA League kürzlich ihre Phase 1 eröffnet, wobei sowohl Playdays 1 als auch 2 Anfang dieser Woche stattfanden.

Bisher steht alles auf der Seite, denn nur ein Team ist ungeschlagen und nur ein Team bleibt sieglos. Zu diesem Zweck können Sie die Ergebnisse für Playdays 1 & 2 unten sehen.

Spieltag 1 Ergebnisse:



Virtus.pro 7-1 Fnatic



Shifter 5-7 Twisted Minds



G2 Esports 8-6 Geekay Esports



Team Falcons 6-8 Rebels Gaming



Team Secret 2-7 Team Ketzer



Spieltag 2 Ergebnisse:



Fnatic 7-2 Geekay Esports



Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming



Team Falcons 7-5 Twisted Minds



G2 Esports 7-3 Team Heretics



Shifters 7-4 Team Geheimnis



Die nächsten beiden Spielrunden finden am 15. und 16. Juni statt, und was die geplanten Spielpläne angeht, können Sie diese auch unten sehen.

Spielpläne zum Spieltag 3 (15. Juni):



Rebels Gaming vs. Twisted Minds



Virtus.pro gegen Geekay Esports



G2 Esports vs. Schalthebel



Team Falcons gegen Team Secret



Fnatic vs. Team Heretics



Spielpläne zum Spieltag 4 (16. Juni):



Virtus.pro vs. Twisted Minds



Rebels Gaming vs. Team Secret



Team Falcons vs. G2 Esports



Fnatic vs. Shifter



Geekay Esports vs. Team Heretics



Was erwarten Sie von den Spielen in den kommenden Tagen?