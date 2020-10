Rainbow Six Siege: Halloween-Event beginnt heute

Mit Rainbow: Six Siege kämpft ein weiterer Titel mit einem Halloween-Event um die Gunst der Spielerschaft. Das Event namens "Sugar Fright" beginnt heute und wird bis zum 10. November andauern. Infos schickte uns Ubisoft per Pressemeldung:

"In einer fantastischen Welt gefüllt mit Süßigkeiten und Tod, werden Spieler dazu gezwungen, ihren Albtraum immer wieder neu zu erleben. Ihre einzige Hoffnung auf Flucht besteht aus dem Sammeln von genügend Süßigkeiten, um dieses erbarmungslose Spiel zu gewinnen.

In Candy War müssen Spieler Süßigkeiten einsammeln, die von eliminierten Gegnern zurückgelassen wurden. Aber zum ersten Mal in der Geschichte von Tom Clancy's Rainbow Six Siege können Spieler respawnen und nach Rache dürsten. Dieses Event findet auf einer brandneuen Karte statt, die speziell für diesen Modus kreiert wurde und nur für dessen Dauer verfügbar sein wird.

Das Sugar Fright Event kommt mit einer eigenen Kollektion aus 30 einzigartigen Gegenständen, darunter exklusive Anpassungsgegenstände für Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo und Pulse. Diese an Handpuppen angelehnten Designs sind dieselben, die Spieler im Spiel sehen, wenn sie diese Operator in Candy War spielen. Sugar Fright Packs können durch das absolvieren bestimmter Event-Herausforderungen oder durch den Kauf für je 300 R6 Credits oder 12500 Ansehen in der Packs-Sektion im Hauptmenü freigeschaltet werden. Zusätzlich können die zeitlich limitierten Anpassungsgegenstände für jeden Operator einzeln in Bundles über den Shop für je 1680 R6 Credits erworben werden."