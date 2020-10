Microsoft und Ubisoft werden Rainbow Six: Siege am 22. Oktober in den Xbox Game Pass aufnehmen. Besitzer der noch teureren Mitgliedschaft "Xbox Game Pass Ultimate" sparen bei Mikrotransaktionen im Multiplayer-Shooter immerhin 10 Prozent des Kaufpreises. Falls ihr den Titel bereits in einem der zahllosen kostenlosen Testwochenenden gespielt habt, setzt ihr eure gespeicherten Fortschritte von damals einfach fort, sobald der Titel ins Gaming-Abo eintritt.

Quelle: Microsoft.