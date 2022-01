Rainbow Six: Siege bekommt seinen dritten Creative Director

HQ

Ubisoft wird uns bald darüber informieren wollen, welche Inhalte und Updates Spieler des taktischen Online-Shooters Rainbow Six: Siege 2022 erwarten können. Noch bevor wir uns mit dem siebten fortlaufenden Jahr des Titels beschäftigen, wird es im Entwicklerteam eine personelle Veränderung geben, denn der bisherige Creative Director Leroy Athanassoff gibt seine Rolle ab.

In einem Artikel wird beschrieben, dass er "andere Möglichkeiten bei Ubisoft verfolgt", über die Athanassoff momentan noch nicht sprechen möchte. Alexander Karpazis wird seine Aufgaben übernehmen und der dritte Game Director von R6: Siege werden. Der Manager begleitet den Titel ebenfalls der Alpha und Ubisoft verspricht, dass die viele Erfahrung dabei helfen wird, "eines der ehrgeizigsten Jahre in der Geschichte von Rainbow Six: Siege" zu unterstützen.

Wir wissen noch nicht genau, wann die Fans Nachrichten zum Thema "Year 7" erwarten dürfen, doch in den letzten Jahren wurden solche Meldungen häufig an E-Sport-Turniere gekoppelt. Das "Six Invitational" in fünf Wochen wäre die nächste Gelegenheit, bei der eine entsprechende Ankündigung vorgenommen werden könnte.