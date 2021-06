Rainbow Siege: Six bekommt 2022 Crossplay zwischen Playstation und Xbox

Rainbow Six: Extraction eröffnete Ubisofts diesjährige E3-Pressekonferenz, doch der E-Sports-Shooters Rainbow Six: Siege wurde ebenfalls bedacht. Die Entwicklerteams planen für das Actionspiel aus dem Jahr 2015 in den kommenden Wochen und Monaten weitere Updates, darunter auch Crossplay.

Speicherstände und Profildaten können laut Ubisoft bereits ab dem 30. Juni zwischen den Spielversionen von Rainbow Six: Siege auf PC, Google Stadia und Amazon Luna übertragen werden. Am gleichen Datum werden die Nutzer auf all diesen Plattformen zusammenspielen können. Anfang 2022 sollen Account-Informationen zwischen allen verfügbaren Plattformen geteilt werden, das schließt erstmals auch Konsolenspieler ein. Im selben Zeitraum werde Crossplay auf Playstation- und Xbox-Spieler ausgeweitet, doch diese Communities bleiben unter sich - mit PC-Spielern werden sie nicht zusammengemischt.