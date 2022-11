Raft kommt auf Konsolen

HQ

Entwickler Redbeet Interactive hat angekündigt, dass es im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum Ozean-Überlebensspiel Raft, das Early Access verlässt und sein "Final Chapter" startet, nun plant, das Spiel auf Konsolen zu bringen.

Wie in einem Steam-Blogbeitrag erwähnt, werden wir darüber informiert, dass das Team an einer Konsolenedition arbeitet und dass es darauf abzielt, auf so vielen Plattformen wie möglich zu starten, während es sowohl in Aussehen als auch im Gefühl "so gut wie das PC-Spiel" ist.

Aus diesem Grund wurde kein Veröffentlichungsdatum für die Edition bekannt gegeben, aber um die Feierlichkeiten fortzusetzen, gibt es eine neue Reihe von Plüschtieren, die Sie sich holen können, wenn Sie dies wünschen (mit einem Hai, einem Kugelfisch und dem Charakter Maya).