Raccoon Logic holt sich Rechte an Journey to the Savage Planet von Google

Eine Gruppe ehemaliger Ubisoft-, EA- und Warner-Bros.-Games-Entwickler eröffnet ein neues Studio in Montreal, Kanada. Das Team heißt Raccoon Logic und es besteht zu großen Teilen aus Männern, die zuvor bei Typhoon Studios angestellt waren. Das sind die Menschen, die für Journey to the Savage Planet verantwortlich waren, bevor Google das 2019 aufkaufte, um die Stadia-Plattform auszubauen.

Raccoon Logic hat von Google nicht nur gute Leute übernommen, sondern auch die Rechte an Journey to the Savage Planet. Damit liegt die Marke nun wieder in den Händen einiger ehemaliger Entwickler und wir sind gespannt, was damit in Zukunft geschieht. Der chinesische Technologiekonzern Tencent unterstützt das Unternehmen finanziell bei der Produktion eines ersten Spiels.

"Wir freuen uns, wieder im Indie-Bereich tätig zu sein und die Spiele, an die wir wirklich glauben, mit einem fantastischen neuen Team zu entwickeln", schreibt Alex Hutchinson, Creative Director bei Raccoon Logic. „Die frühzeitige Investition von Tencent ist ein enormer Schub, [der dafür sorgt,] dass wir selbst wichtige Arbeit leisten können, bevor wir mit den Publishern ins Gespräch kommen. Wir lieben systemische Spiele, Games mit Humor und einem großen Herzen [und Projekte] mit starkem Eigengeschmack, die Reaktionen bei den Spielern hervorrufen. Wir werden diese Ideen weiter vorantreiben und zeigen euch bald mehr davon."