Meine Reaktionszeit ist nicht mehr das, was sie einmal war. Das ist etwas, das mir R-Type Delta HD Boosted beigebracht hat. Dieses Shoot-'em-up (oder Shmup) wäre vor etwa 25 Jahren perfekt für mich gewesen, was passend zur Zeit ist, als R-Type Delta für die originale Playstation-Konsole veröffentlicht wurde. Und nachdem ich eine Reihe von Neuauflagen von Spielen desselben Genres gesehen habe, ist es jetzt an der Zeit, eine HD Boosted-Version des bereits erwähnten R-Type Delta zu bekommen.

Es handelt sich um R-Type Delta. Es ist HD Boosted. Es lohnt sich, es zu spielen.

Es ist ein Remaster, kein Remake, des vierten Spiels der Reihe und auch des ersten, das 3D verwendete. Was wohl ein guter Vorwand ist, um ein Remaster zu machen. Allerdings ist es sowohl gut als auch schlecht. Es ist dem Original sehr treu, was für alle großartig ist, die diesen sehr herausfordernden Titel auf einer neueren Plattform noch einmal erleben möchten, aber es ist auch ein wenig zu treu. Wenn wir eine neue Version eines alten Spiels bekommen, erwarten wir etwas Neues und Aufregendes. Es muss nicht etwas sein, das das Spiel komplett verändert, aber zumindest etwas, das es wie eine 25+ Jahre neuere Version desselben Spiels wirken lässt. Das Aussehen hat sich verändert, aber ich weiß nicht, ob es sich verbessert hat. Anstatt einen neuen, unverwechselbaren Look zu erzeugen – oder mit den harten Kanten des Originals zu spielen – fühlt es sich meist so an, als hätte jemand in Paint oder Photoshop die Werkzeuge genutzt, um die Unschärfe zu glätten. Seidig glatt und fein. Das nimmt etwas vom Charme. Glücklicherweise haben die Entwickler die Möglichkeit hinzugefügt, im Texturmodus mit niedriger Auflösung zu spielen. Dazu kommt auch neue Musik, wenn du möchtest. Man kann nämlich wählen, ob man das Original von der Jahrtausendwende oder neu produziertes von Chris Hulsbeck und anderen hören möchte. Beide sind absolut hörenswert.

Wie die meisten Spiele dieses Genres ist R-Type Delta ein extrem anspruchsvolles Spiel. Schieße mit deinem Raumschiff auf Gegner unterschiedlicher Größe und vermeide viele Projektile, Gebäude und Roboter. Zum Glück bedeutet ein Treffer bestimmter Schüsse keinen sofortigen Tod, aber wenn du mit einem Gegner zusammenstößt, musst du es freundlicherweise noch einmal versuchen. Und es gibt auch nicht unendlich viele Versuche. Versuchst du es zu oft nochmal, erhältst du den "Game Over"-Bildschirm, der dir deine Gesamtpunktzahl und ein Lob anzeigt. Es gibt drei Schiffe zur Auswahl, je nachdem, welcher Spielstil besser zu dir passt; offensiv, defensiv oder vielseitiger. Die kurze Beschreibung der Geschichte ist, dass diese Schiffe in einen Ausnahmezustand versetzt werden, nachdem die Erde gerade angegriffen wurde. Von nichts Geringerem als einem umlaufenden Verteidigungssystem namens Moritz-G. Der Verteidiger ist also zum Angreifer geworden und nutzt seine Abwehrmechanismen, um anzugreifen. Damit kommen Roboter um Roboter, große mechanische und fliegende, schlangenartige Minibosse, und alles ist sehr Sci-Fi.

Es gibt eine Vielzahl von Gegnern, die unterschiedlich sehr gruselig sind.

Werbung:

Jedes Schiff hat Zugang zu einem normalen Schuss, Schnellfeuer, einer Delta-Waffe für hohen Schaden sowie einer Machtmaschine, die vor dem Schiff fliegt. Letzteres hat unterschiedliche Angriffsarten für die verschiedenen Schiffe. Die Waffen ändern sich je nachdem, was du im Spiel aufnimmst. In jedem Level gibt es Gegner, immer am selben Ort, die erschossen werden müssen, und dann kannst du diese Kraft aufsammeln. Wie im Original gibt es sieben verschiedene Level, durch die du dich mit Blut, Schweiß und Tränen kämpfen kannst, selbst wenn du dich für das einfachste Level (von drei) namens "Kinder" entscheidest. Es sollte auch etwas für bald 40-Jährige mit steifen Fingern geben. Es kann manchmal frustrierend sein, immer wieder an derselben Stelle zu scheitern, aber eine sehr positive Sache an solchen Spielen ist, dass es sich nicht unfair anfühlt. Oder dass die KI schummelt. Delta HD Boosted ist nicht unfair, es ist nur sehr schwer. Aber genau das ist der Charme dieses Genres: fast die Level auswendig zu lernen, weil man es so oft gespielt hat. "Ja, da kommt dieser Bastard von oben rechts, ich sollte mich hier besser positionieren." Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Hintern viel zu oft getreten wird, gibt es – was ist die letzte Neuheit des Spiels – einen Trainingsmodus. Wenn du nicht alle Level auf einmal durchspielen willst, kannst du dort grinden und kleine Schnipsel spielen.

R-Type Delta HD Boosted ist nichts, was das Shoot-'em-up-Genre auf den Kopf stellt. Es ist ein 27 Jahre altes Spiel mit einem leicht anderen Aussehen, neuer (guter) Musik und einem Trainingsmodus. Aber da das Original so ein gutes Spiel war, kann man diese Version auch nicht anders nennen. Wenn du R-Type Delta lange nicht mehr gespielt hast oder ein Shmup ausprobieren möchtest, das du vielleicht noch nie ausprobiert hast, könnte es sich lohnen, hier einen Blick darauf zu werfen.