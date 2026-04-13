Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft am Dienstag, darunter England gegen Spanien

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Die Qualifikationsliga für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird diese Woche mit zwei Spieltagen fortgesetzt, am Dienstag, den 14. April, und am Samstag, dem 18. April, einschließlich eines Spiels, das viele Fans schon vor Monaten im Kalender eingekreist haben: eine Wiederholung der Weltmeisterschaft 2023 von England gegen Spanien, die morgen um 19:00 Uhr BST im Wembley-Stadion stattfinden soll. 20:00 MESZ.

Die Spiele dieser Woche sind Teil der Ligaphase, die am 3. März 2026 begann und im Juni 2026 endet. Die Play-offs finden zwischen Oktober und Dezember 2026 statt.

Die Teams sind in drei Ligen unterteilt, mit vier Gruppen in Liga A, wobei der Gruppensieger sich automatisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Alle übrigen werden in die Play-offs gehen, ebenso wie die besten drei Teams der vier Gruppen der Liga B (mit dem Aufstieg in die UEFA Nations League A), ebenso wie das beste Team und möglicherweise der Vizemeister in den sechs Gruppen der Liga C.

Liga A:

Gruppe A1



Serbien gegen Italien — 18:15 MESZ / 17:15 BST



Schweden gegen Dänemark — 19:00 MEST / 18:00 BST



Gruppe A2



Polen gegen Republik Irland — 18:00 MESZ / 17:00 BST



Niederlande gegen Frankreich — 20:45 CEST / 19:45 BST



Gruppe A3



England gegen Spanien — 20:00 MESZ / 19:00 BST



Island vs Ukraine — 20:30 MESZ / 19:30 BST



Gruppe A4



Norwegen gegen Slowenien — 18:00 MES / 17:00 BST



Deutschland gegen Österreich — 18:15 CEST / 17:15 BST



Liga B:

Gruppe B1



Tschechien gegen Montenegro — 17:30 MESZ / 16:30 BST



Wales gegen Albanien — 20:15 CEST / 19:15 BST



Gruppe B2



Schweiz gegen Türkei — 19:00 MEST / 18:00 BST



Nordirland gegen Malta — 20:00 MEST / 19:00 BST



Gruppe B3



Finnland gegen Slowakei — 17:30 MEST / 16:30 BST



Lettland gegen Portugal — 19:00 MESZ / 18:00 BST



Gruppe B4



Israel gegen Luxemburg — 19:15 MEST / 18:15 BST



Schottland gegen Belgien — 20:30 MEST / 19:30 BST



Liga C:

Gruppe C1



Estland gegen Liechtenstein — 17:00 MEST / 16:00 BST



Litauen gegen Bosnien und Herzegowina — 17:00 MESZ / 16:00 BST



Gruppe C2



Bulgarien gegen Kosovo — 16:00 MESZ / 15:00 BST



Gibraltar gegen Kroatien — 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppe C3



Nordmazedonien gegen Ungarn — 16:00 MESZ / 15:00 BST



Andorra gegen Aserbaidschan — 19:00 MESZ / 18:00 BST



Gruppe C4



Färöer gegen Griechenland — 18:00 MESZ / 17:00 BST



Gruppe C5



Moldawien gegen Zypern — 16:00 MESZ / 15:00 BST



Gruppe C6



Armenien gegen Belarus — 14:00 CEST / 13:00 BST

