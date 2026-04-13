Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Sport

Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft am Dienstag, darunter England gegen Spanien

Dies sind alle Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft in Europa an diesem Dienstag.

HQ

Die Qualifikationsliga für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird diese Woche mit zwei Spieltagen fortgesetzt, am Dienstag, den 14. April, und am Samstag, dem 18. April, einschließlich eines Spiels, das viele Fans schon vor Monaten im Kalender eingekreist haben: eine Wiederholung der Weltmeisterschaft 2023 von England gegen Spanien, die morgen um 19:00 Uhr BST im Wembley-Stadion stattfinden soll. 20:00 MESZ.

Die Spiele dieser Woche sind Teil der Ligaphase, die am 3. März 2026 begann und im Juni 2026 endet. Die Play-offs finden zwischen Oktober und Dezember 2026 statt.

Die Teams sind in drei Ligen unterteilt, mit vier Gruppen in Liga A, wobei der Gruppensieger sich automatisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Alle übrigen werden in die Play-offs gehen, ebenso wie die besten drei Teams der vier Gruppen der Liga B (mit dem Aufstieg in die UEFA Nations League A), ebenso wie das beste Team und möglicherweise der Vizemeister in den sechs Gruppen der Liga C.

Liga A:

Gruppe A1


  • Serbien gegen Italien — 18:15 MESZ / 17:15 BST

  • Schweden gegen Dänemark — 19:00 MEST / 18:00 BST

Gruppe A2


  • Polen gegen Republik Irland — 18:00 MESZ / 17:00 BST

  • Niederlande gegen Frankreich — 20:45 CEST / 19:45 BST

Gruppe A3


  • England gegen Spanien — 20:00 MESZ / 19:00 BST

  • Island vs Ukraine — 20:30 MESZ / 19:30 BST

Gruppe A4


  • Norwegen gegen Slowenien — 18:00 MES / 17:00 BST

  • Deutschland gegen Österreich — 18:15 CEST / 17:15 BST

Liga B:

Gruppe B1


  • Tschechien gegen Montenegro — 17:30 MESZ / 16:30 BST

  • Wales gegen Albanien — 20:15 CEST / 19:15 BST

Gruppe B2


  • Schweiz gegen Türkei — 19:00 MEST / 18:00 BST

  • Nordirland gegen Malta — 20:00 MEST / 19:00 BST

Gruppe B3


  • Finnland gegen Slowakei — 17:30 MEST / 16:30 BST

  • Lettland gegen Portugal — 19:00 MESZ / 18:00 BST

Gruppe B4


  • Israel gegen Luxemburg — 19:15 MEST / 18:15 BST

  • Schottland gegen Belgien — 20:30 MEST / 19:30 BST

Liga C:

Gruppe C1


  • Estland gegen Liechtenstein — 17:00 MEST / 16:00 BST

  • Litauen gegen Bosnien und Herzegowina — 17:00 MESZ / 16:00 BST

Gruppe C2


  • Bulgarien gegen Kosovo — 16:00 MESZ / 15:00 BST

  • Gibraltar gegen Kroatien — 19:00 CEST / 18:00 BST

Gruppe C3


  • Nordmazedonien gegen Ungarn — 16:00 MESZ / 15:00 BST

  • Andorra gegen Aserbaidschan — 19:00 MESZ / 18:00 BST

Gruppe C4


  • Färöer gegen Griechenland — 18:00 MESZ / 17:00 BST

Gruppe C5


  • Moldawien gegen Zypern — 16:00 MESZ / 15:00 BST

Gruppe C6


  • Armenien gegen Belarus — 14:00 CEST / 13:00 BST

Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft am Dienstag, darunter England gegen Spanien
Dantey Buitureida / Shutterstock

Tagged als:

SportFußballFrauen-WeltmeisterschaftSpaniens NationalmannschaftEngland Nationalmannschaft


Lädt nächsten Inhalt