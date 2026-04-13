Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft am Dienstag, darunter England gegen Spanien
Dies sind alle Qualifikationsspiele der Frauen-Weltmeisterschaft in Europa an diesem Dienstag.
Die Qualifikationsliga für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird diese Woche mit zwei Spieltagen fortgesetzt, am Dienstag, den 14. April, und am Samstag, dem 18. April, einschließlich eines Spiels, das viele Fans schon vor Monaten im Kalender eingekreist haben: eine Wiederholung der Weltmeisterschaft 2023 von England gegen Spanien, die morgen um 19:00 Uhr BST im Wembley-Stadion stattfinden soll. 20:00 MESZ.
Die Spiele dieser Woche sind Teil der Ligaphase, die am 3. März 2026 begann und im Juni 2026 endet. Die Play-offs finden zwischen Oktober und Dezember 2026 statt.
Die Teams sind in drei Ligen unterteilt, mit vier Gruppen in Liga A, wobei der Gruppensieger sich automatisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Alle übrigen werden in die Play-offs gehen, ebenso wie die besten drei Teams der vier Gruppen der Liga B (mit dem Aufstieg in die UEFA Nations League A), ebenso wie das beste Team und möglicherweise der Vizemeister in den sechs Gruppen der Liga C.
Liga A:
Gruppe A1
- Serbien gegen Italien — 18:15 MESZ / 17:15 BST
- Schweden gegen Dänemark — 19:00 MEST / 18:00 BST
Gruppe A2
- Polen gegen Republik Irland — 18:00 MESZ / 17:00 BST
- Niederlande gegen Frankreich — 20:45 CEST / 19:45 BST
Gruppe A3
- England gegen Spanien — 20:00 MESZ / 19:00 BST
- Island vs Ukraine — 20:30 MESZ / 19:30 BST
Gruppe A4
- Norwegen gegen Slowenien — 18:00 MES / 17:00 BST
- Deutschland gegen Österreich — 18:15 CEST / 17:15 BST
Liga B:
Gruppe B1
- Tschechien gegen Montenegro — 17:30 MESZ / 16:30 BST
- Wales gegen Albanien — 20:15 CEST / 19:15 BST
Gruppe B2
- Schweiz gegen Türkei — 19:00 MEST / 18:00 BST
- Nordirland gegen Malta — 20:00 MEST / 19:00 BST
Gruppe B3
- Finnland gegen Slowakei — 17:30 MEST / 16:30 BST
- Lettland gegen Portugal — 19:00 MESZ / 18:00 BST
Gruppe B4
- Israel gegen Luxemburg — 19:15 MEST / 18:15 BST
- Schottland gegen Belgien — 20:30 MEST / 19:30 BST
Liga C:
Gruppe C1
- Estland gegen Liechtenstein — 17:00 MEST / 16:00 BST
- Litauen gegen Bosnien und Herzegowina — 17:00 MESZ / 16:00 BST
Gruppe C2
- Bulgarien gegen Kosovo — 16:00 MESZ / 15:00 BST
- Gibraltar gegen Kroatien — 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppe C3
- Nordmazedonien gegen Ungarn — 16:00 MESZ / 15:00 BST
- Andorra gegen Aserbaidschan — 19:00 MESZ / 18:00 BST
Gruppe C4
- Färöer gegen Griechenland — 18:00 MESZ / 17:00 BST
Gruppe C5
- Moldawien gegen Zypern — 16:00 MESZ / 15:00 BST
Gruppe C6
- Armenien gegen Belarus — 14:00 CEST / 13:00 BST