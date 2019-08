PvPvE-Gameplay von The Cycle auf Gamescom initiiert

Bei der Gamescom-Eröffnungsveranstaltung von Geoff Keighley hat das Berliner Entwicklerstudio Yager ihr kommendes Actionspiel The Cycle präsentiert. Ein Trailer konzentrierte sich auf das chaotische PvPvE-Gameplay, was im Wesentlichen bedeutet, dass alles, was sich auf der Karte bewegt, getötet werden kann und sollte - vorzugsweise von euch. Das Spiel wechselte im Anschluss an die Gameplay-Premiere direkt in den Early-Access-Status über, spielen dürfen bislang aber nur Beta-Tester.

