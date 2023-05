Trotz der großen Vielfalt an VR-Spielen wird in den meisten von ihnen die gleiche Mechanik verwendet. Hin und wieder kommt jedoch ein Entwickler, der einen anderen Ansatz für das VR-Erlebnis sucht. Ein gutes Beispiel für diese Art von Aktion ist Realities.io Inc und ihr Spiel Puzzling Places, das darauf abzielt, Zen-ähnliche Ruhe mit einem einfachen und sehr vertrauten Gefühl des Rätsellösens zu verbinden.

Puzzling Places hat keine Story-Elemente und das Spiel beginnt direkt aus dem Menü, das einfach nur eine Liste von dreidimensionalen Puzzles ist. Die Liste umfasst bekannte und weniger bekannte Gebäude und Standorte weltweit, aus denen Sie frei wählen können.

HQ

Die Idee des Spiels ist einfach. Das gewählte Gebäude wird in Stücke zerlegt und der Spieler muss es wie ein Puzzle wieder zusammensetzen. Die Teile können mit virtuellen Händen frei gedreht werden, und wenn zwei passende Teile in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden, greifen sie ineinander. Zusammen mit den Stücken gibt es Bilder des Gebäudes aus verschiedenen Blickwinkeln um den Spieler herum. Diese Bilder helfen dem Spieler, das Ziel aus jeder Perspektive besser zu verstehen, wodurch das Puzzle einfacher zu bauen ist.

Alle Puzzles sind mit einigen umgebenden Umgebungsteilen enthalten, die eine kleine zusätzliche Herausforderung beim Bau des Puzzles darstellen. Dies können zum Beispiel Klippen, Straßen mit Autos oder andere nahe gelegene Gebäude sein. In einigen Fällen muss der Spieler sogar das Innere des Gebäudes bauen, was das Lösen von Rätseln buchstäblich vertieft. Sie können das Spiel herausfordernd gestalten, indem Sie die Anzahl der Bausteine erhöhen. Die Mindestanzahl an Teilen für ein Puzzle beträgt 25 und es dauert ungefähr 10 Minuten, um es mit so vielen Teilen zu beenden, aber die Anzahl der ausgewählten Teile kann bis zu tausend betragen, so dass das Spiel eine ernsthafte Herausforderung bietet, wenn Sie dazu bereit sind.

Werbung:

Die virtuellen Hände, die von der Sense Controllers gesteuert werden, gehorchen vorgegebenen Befehlen präzise, was die Handhabung mühelos macht. Das Spiel unterstützt auch das Eye-Tracking von PS VR2, was die Auswahl des richtigen Puzzleteils aus noch größerer Entfernung erheblich erleichtert.

Puzzling Places' zielt darauf ab, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Weiche, aber farbenfrohe Hintergründe lassen die Speisekarte, die Bausteine und die Bilder der Bereiche hervorstechen und sorgen dennoch für eine ruhige Stimmung. Das unterschiedliche Menü sieht etwas billig aus, obwohl es seinen Zweck erfüllt. Die Bildwiederholfrequenz von PS VR2 im Spiel ist sehr schnell und konstant, wodurch die Augen der Spieler auch bei längeren Sitzungen nicht belastet werden.

Werbung:

Dem Zen-ähnlichen Gefühl folgend, gelingt es dem Spiel, die ruhige und angenehme Atmosphäre mit seinen kleinen Geräuschen zu verstärken. Beim Bau der Stichsägen passen die leisen Klirr- und Rasselgeräusche perfekt zum warmen und flauschigen Gefühl. Die Hintergrundgeräusche passen sich dem Zielrätsel an, indem sie passende Geräusche wie Meereswellen, leise Verkehrsgeräusche oder Waldgeräusche und Vogelgezwitscher hinzufügen. Beruhigende Musik wird mit nur wenigen Tönen präsentiert und schafft ein entspannendes Gefühl, das perfekt zum ruhigen Lösen von Rätseln passt.

Puzzling Places setzt seine einfache Idee erfolgreich um. Das klare Erscheinungsbild und die ruhige Atmosphäre unterstützen das Lösen leichter Rätsel, und der Umgang mit diesen pfiffigen Puzzleteilen lässt die Zeit leicht vergehen. Wenn alle 26 Puzzles des Hauptspiels erstellt sind, gibt es weitere thematische Pakete, die Sie einfach zu vernünftigen Preisen aus dem Menü kaufen können. Das Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Virtual Reality eine alte Idee aus einer neuen Perspektive betrachten kann. Ich empfehle Ihnen, es zu versuchen.