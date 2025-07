HQ

Ein fünf Jahre altes Spiel zu einem exklusiven Launch-Titel für eine brandneue Konsole zu aktualisieren, ist ein seltsames Geschäftsmodell, aber Sega hat wieder einmal bunte Blöcke und Jelly Blobs gemischt, um eine überarbeitete Version von Puyo Puyo Tetris 2 auf Nintendo Switch 2 zu liefern. Wie bereits erwähnt, stammt der Titel im Grunde aus dem Jahr 2020, und mit seinem Fokus auf das Lösen von Rätseln verschiedener Art wurde das Spiel schnell zu einem beliebten Abenteuer für alle, die gerne kluges Denken mit reflexschneller Geschicklichkeit mischen.

Für diejenigen, die sich dafür interessieren, was das Spiel enthält, können Sie immer noch unsere Rezension von vor fünf Jahren lesen, in der wir erklären, was an dieser raffinierten Fortsetzung schon damals gut war und ist. Um ehrlich zu sein, gibt es in dieser speziellen Version mit dem Titel Puyo Puyo Tetris 2S nicht viel Neues.

Alles, was 2020 gut war, ist auch 2025 noch da, und die einzige wirkliche Neuerung ist ein neuer Spielmodus, in dem man zwei gegen zwei auf einem gemeinsamen Spielfeld spielen kann. Meiner Meinung nach ist dieser Spielmodus nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte. Sicher, das Spielen mit einem Freund kann zu einigen chaotischen Momenten führen, in denen man sich darauf einigen muss, wo man seine Blöcke und klecksigen Figuren platziert, aber insgesamt ist es ein Spielmodus, der mehr Irritation als tatsächlichen Spielspaß erzeugt. Ich würde nicht empfehlen, dies dem tatsächlichen Spielen gegeneinander (mit dem eigenen Brett) vorzuziehen, und da Puyo Puyo Tetris 2 bereits einen gut aufgebauten Multiplayer-Modus hat, fühlt sich "Puyo Tetris Double" eher wie ein Achselzucken an als eine aufregende Erweiterung oder eine liebenswerte Erweiterung des Grundkonzepts.

Wenn Sie das Original bereits haben, gibt es einfach keinen Grund, Puyo Puyo Tetris 2S zu kaufen, zumindest nicht, wenn Sie es nicht unbedingt auf Ihrem neuen Nintendo-Gerät spielen müssen. Wie bereits erwähnt, ist Segas Entscheidung, dies exklusiv für die Konsole zu machen, seltsam, da es ein kostenloses Update für alle Formate hätte sein sollen. Das Geschäftsmodell hindert das Basisspiel sicherlich nicht daran, trotzdem unterhaltsam zu sein, aber da es sich bei dieser Rezension speziell um die Switch 2 -Version handelt, ist es schwierig, ihr eine außergewöhnlich hohe Bewertung zu geben.

Zu beachten ist allerdings, dass man mit der Maus an seinem Nintendo Switch 2 seine Blöcke platzieren kann, und auch ein zweiter Spieler kann mit der gleichen Steuerungsmöglichkeit darauf zeigen, worauf sich sein Begleiter auf dem Bildschirm konzentrieren soll, was sicherlich hilfreich sein kann, wenn man z.B. einem Kind beibringen möchte, digitale Rätsel zu lösen. Die Tatsache, dass ich mich gezwungen fühle, diese triviale Sache, die für den Durchschnittsbürger nicht wirklich etwas Nennenswertes hinzufügt, überhaupt zu erwähnen, ist jedoch nur ein Zeichen dafür, wie wenig neue Inhalte diese "aktualisierte" Version tatsächlich enthält.

Wenn Sie dieses farbenfrohe Abenteuer noch nicht gekauft haben, gibt es definitiv Gründe, es zu kaufen, aber für Veteranen ist es völlig in Ordnung, bei der Version zu bleiben, die Sie bereits haben, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen, worüber es sich lohnt, nach Hause zu schreiben.