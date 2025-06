HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland-Ukraine und Israel-Iran . Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin zu einigen der drängendsten geopolitischen Krisenherde der Welt. Schauen Sie sich unten an, was er gesagt hat.

Russland-Ukraine:





"Ich betrachte das russische und das ukrainische Volk als ein Volk. In diesem Sinne gehört die ganze Ukraine uns."



"Wir haben so ein uraltes... es ist kein Sprichwort, kein Gleichnis, sondern eine alte Regel: Wo der Fuß eines russischen Soldaten tritt, ist er unserer."



"Wir haben übrigens nie das Recht des ukrainischen Volkes auf Unabhängigkeit und Souveränität in Frage gestellt. Gleichzeitig wurden die Gründe, auf denen die Ukraine unabhängig und souverän wurde, in der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1991 dargelegt, es steht klar schwarz auf weiß, dass die Ukraine ein blockfreier, nicht-nuklearer, neutraler Staat ist."



Auf die Frage nach einem möglichen Einsatz einer schmutzigen Bombe durch die Ukraine sagte Putin: "Das wäre ein kolossaler Fehler, vielleicht ihr letzter Fehler. Auf alle Bedrohungen, die an uns herangetragen werden, reagieren wir stets auf wechselseitige Weise. Daher wird unsere Reaktion sehr hart und höchstwahrscheinlich katastrophal für das Regime und leider auch für die Ukraine selbst sein. Ich hoffe, dass es nie so weit kommen wird."



Israel-Iran:





"Es ist besorgniserregend. Was passiert im Nahen Osten, und natürlich sind wir sehr besorgt über das, was rund um die iranischen Atomanlagen passiert."



"In solchen Fällen ist es besser, sich nicht zu überstürzen, um dem Prozess nicht zu schaden, aber meiner Meinung nach gibt es Punkte, die eine mögliche Gemeinsamkeit haben. Wir legen beiden Seiten unsere Position dar. Wie Sie wissen, stehen wir in Kontakt mit Israel und unseren iranischen Freunden.



"Wir versuchen nicht zu vermitteln, wir schlagen nur Ideen vor. Und wenn sie für beide Länder attraktiv sind, freuen wir uns darüber. Jetzt werden auch unsere Vorschläge diskutiert, wir haben fast täglich Kontakte mit unseren iranischen Freunden, also mal sehen."



Dann sprach Putin über das iranische Atomkraftwerk Buschehr: "Wir verteidigen das Recht des Iran auf ein friedliches Atom. Wir haben im Iran, in Buschehr, einen Atomreaktor gebaut. Und trotz der Komplexität der Situation, trotz der konkreten Gefahr, setzen wir diese Arbeit fort. Wir evakuieren unser Personal nicht von dort."



Dritter Weltkrieg:





"Es ist beunruhigend. Ich spreche ohne jede Ironie, ohne jeden Scherz. Natürlich gibt es viel Konfliktpotenzial, es wächst, es ist direkt vor unserer Nase und betrifft uns unmittelbar."



"Und das erfordert natürlich nicht nur unsere aufmerksame Beobachtung der Ereignisse, sondern auch die Suche nach Lösungen, die Suche nach Lösungen, vorzugsweise mit friedlichen Mitteln, in alle Richtungen."