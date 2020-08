PUBG: Version 8.2 wird voraussichtlich in einer Woche landen

In den kommenden Tagen wird Playerunknown's Battlegrounds um neue Elemente und verschiedene Gameplay-Ergänzungen erweitert. Laut PUBG Corp. wird das Update 8.2 am 12. August auf die Testserver springen, ehe es ca. eine Woche später auf den Live-Servern landet. Spieler dürfen sich über eine neue Waffe freuen (das LMG "MG3" mit einer wilden Feuerrate) und es gibt eine neue Lockvogelgranate, die beim Werfen Schussgeräusche an die Umgebung abgibt.

Das kann zu einem großartigen Werkzeug werden, um feindliche Squads anzulocken und ihnen einen Hinterhalt zu stellen. Vorerst soll dieses Item jedoch nur in Standardspielen auf der Karte Sanhok verfügbar sein und sehr selten zum Einsatz kommen, meint der Entwickler. Wer mehr Infos über die umgebauten Waffen, Kartenerweiterungen und die Verbesserungen an der Benutzeroberfläche erfahren möchte, der schaut sich besser die kompletten Patch-Notizen an.