PUBG: Update 6.2 bringt Team Deathmatch auf Testserver

PUBG Crop. hat kürzlich die Funktionen und Inhalte der kommenden Spielversion 6.2 von Playerunknown's Battlegrounds umrissen. Wer die ewige Suche nach neuer Beute (damit meinen wir einerseits Ausrüstung und andererseits andere Überlebende) mittlerweile überdrüssig geworden ist, kann sich bald ganz klassisch in stumpfen Death-Matches austoben.

Im Arcade-Modus, der es uns ermöglicht, das Spiel abseits des traditionellen Battle-Royale-Formats zu erleben, erhält PUBG zumindest für eine begrenzte Zeit den Spielmodus Team-Deathmatch. Zwei Achterteams treten darin gegeneinander an und die Seite, die zuerst 50 kumulative Kills erzielt hat, gewinnt (alternativ gewinnt wer auch immer nach zehn Minuten die meisten Abschüsse auf dem Konto hat). In diesem Spielmodus werden verschiedene Bereiche der bestehenden Karten verwendet, die Kämpfe bleiben jedoch übersichtlich.

Abgesehen davon bringt Update 6.2 neue Balance-Veränderungen mit sich, was vor allem die Wurfgeschosse betrifft (Molotows, Splitter-, Rauch- und Betäubungsgranaten). Die Teile wiegen in Zukunft ein bisschen mehr, was verhindern soll, dass Spieler sie horten. Das Update wird voraussichtlich am 19. Februar auf dem PC und kurze Zeit später auf den Konsolen veröffentlicht werden. Wer es schon vor der Veröffentlichung überprüfen möchte, schaut sich auf dem PC-Testserver um. Die offiziellen Patch-Notizen findet ihr hier.