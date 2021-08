PUBG springt auf K-Pop-Band Blackpink auf

Die nächste Zusammenarbeit des Battle-Royale-Urgesteins Playerunknown's Battlegrounds findet in Kooperation mit einer südkoreanischen K-Pop-Girlgroup namens Blackpink statt. Bis Ende des Jahres können Spieler und die vielen Millionen Fans der Band kosmetische Anpassungsgegenstände in PUBG kaufen, die an die vier Mädchen Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa erinnern sollen.

Jedes Bandmitglied erhält ein eigenes Bundle, sodass sich niemand streiten muss. Insgesamt 35 neue Artikel wurden im Zuge der Aktion erarbeitet, die Items reichen von Waffen-Skins, über Frisuren bis hin zu Outfits. Zwischen dem 18. August und dem 7. September können Spieler neue Missionen erfüllen, um Punkte zu sammeln, die dann ebenfalls für exklusive Blackpink-Belohnungen im Spiel eingetauscht werden können.

Wenn ihr einen Eindruck von der Musik bekommen wollt, mit der Blackpink die Musikwelt seit 2016 begeistert, klickt euch in den neuen Event-Trailer hinein. Der Track heißt "How You Like That" und er wurde letztes Jahr veröffentlicht.

Quelle: IGN.