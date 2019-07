PUBG Saison 4: Gameplay-Trailer zeigt Änderungen auf Erangel

Die vierte Staffel von Playerunknown's Battlegrounds ist ab sofort auf dem PC verfügbar, der neue Survivor Pass steht ebenfalls zum Kauf bereit. Auf der Playstation 4 und der Xbox One beginnt die neue Saison am "Ende des Sommers", schreibt PUBG. Corp in einer Pressemitteilung.

In Saison 4 wurde die Erangel-Karte visuell aktualisiert. Die klassische PUBG-Insel enthält neue Gebäudestile, realistischere Umgebungen und Gelände-Optionen, sowie einige Änderungen in der bestehenden Kartenstruktur. Der neue Survivor Pass mit dem Titel Aftermath fügt einzigartige Missionen und Belohnungen (Outfits und Skins) hinzu.

Neuerdings gibt es auch Koop-Missionen, bei denen die Spieler mit dem aktuellen Survivor Pass zusammenarbeiten müssen. Der Premium Survivor Pass 4: Aftermath enthält den ersten Fahrzeug-Skin im Battle-Royale-Spiel, eine "Red Zoned"-Lackierung für die UAZ.