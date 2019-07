PUBG: Saison 4 beginnt am 24. Juli, erneuert Erangel von Grund auf

PUBG Corp. hat heute die vierte Staffel von Playerunknown's Battlegrounds mit einem bedeutenden Update an der Erangel-Karte enthüllt. Die alte PUBG-Karte Erangel enthält visuelle Überarbeitungen an den Gebäuden, realistischere Umgebungen und Geländetypen, sowie strukturelle Änderungen. Außerdem erscheint ein neuer Survivor Pass mit dem Titel Aftermath, der einzigartige Missionen und Belohnungen (Outfits und Skins) bereitstellt. Es gibt auch Koop-Missionen, in denen Spieler mit dem Survivor Pass zusammenarbeiten.

Der "Premium Survivor Pass 4: Aftermath" enthält einen besonderen Fahrzeug-Skin, all das und mehr kommt ab dem 24. Juli zum PC. Die Versionen Playstation 4 und Xbox One werden wohl Ende dieses Monats folgen. PUBG hat neuerdings auch einen Cinematic-Trailer bekommen, in dem wir zum ersten Mal eine Art Hintergrundgeschichte für die Battle-Royale-Action sehen.

