PUBG kostenlos auf Steam, Overcooked wird im Epic Store verschenkt

Auf Steam könnt ihr diese Woche PUGB ausprobieren. Playerunknown's Battlegrounds ist einer der beliebtesten Battle-Royale-Shooter auf dem Markt, doch im Gegensatz zu seinen Konkurrenten Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Warzone zahlt ihr 30 Euro, bevor ihr das Game installieren dürft. Vom 4. bis zum 8. Juni dürft ihr den Titel aber trotzdem ausprobieren und spart euch die Anschaffungskosten.

Wer auf dem PC am Wochenende weitere Gaming-Kost für lau sucht, der wird bei Epic Games fündig. Das notorisch überfordernde Kochspiel Overcooked ist der neueste Titel, der im Epic Games Store verschenkt wird. Ghost Town Games stellt ihren hektischen Multiplayer-Titel eine Woche lang kostenlos auf der Plattform von Epic bereit, um bis zu vier Hobbyköche an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Der Deal endet am 11. Juni.