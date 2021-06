PS-Plus-Version von Greedfall: kein PS5-Update möglich

Auf dem PC, der PS4 und der Xbox One hat das französische AA-Rollenspiel Greedfall einige Fans gefunden. Morgen steht der Release der Next-Gen-Versionen auf PS5 und Xbox Series X|S an. Wie bereits in der Vergangenheit kolportiert wurde, steht Käufern der vorherigen Konsolen-Versionen ein Gratis-Update zu. Wie sich nun herausstellt, trifft diese Aussage allerdings nicht auf alle Konsolen-Besitzer von Greedfall zu.

Wer das Spiel vor einigen Monaten über sein Playstation-Plus-Abo erhalten hat, hat laut einem Tweet des offiziellen Greedfall-Kanals kein Anrecht auf das kostenlose Update. Ein weiterer offizieller Tweet offenbart wiederum ein interessantes Detail: die Xbox-Game-Pass-Variante erlaubt ein Upgrade auf Xbox Series X|S ohne Aufpreis!