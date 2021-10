PS5-Verkäufe steigen auf 13,4 Millionen Einheiten

HQ

Sony hat heute Morgen in einem Quartalsbericht bekanntgegeben, dass die PS5 seit dem Start im November letzten Jahres 13,4 Millionen Einheiten verkaufen konnte. In den Monaten Juli bis einschließlich September 2021 konnte ein Wachstum von 3,3 Millionen verzeichnet werden. Wenn wir die Zeit zurückdrehen und uns anschauen, wie sich die PS4 2014 in ihrem ersten Jahr geschlagen hat, dann fällt auf, dass die Maschine der letzten Generation im vergleichbaren Zeitraum 13,5 Millionen Einheiten verkaufen konnte.

Auch in diesem Quartal stieg der Softwareumsatz von Playstation-5-Spielen weiter an. Sony meldet 76,4 Millionen verkaufte Einheiten, verglichen mit 63,6 Millionen in den Monaten Mai, April und Juni 2021. Richtig erklären können wir uns das nicht, aber in der letzten Zeit sind zum Beispiel Arkanes Deathloop, Kena: Bridge of Spirits und der Director's Cut von Death Stranding erschienen, um nur einige zu nennen.

Bei den PS4-Verkäufen sieht es nicht mehr sehr rosig aus. Im Frühjahr konnte die Konsole noch 500.000 Einheiten veräußern, doch über den Sommer wurden nur noch 200.000 Geräte verkauft. Die Gesamtzahl der verkauften PS4-Konsolen beträgt jetzt 116,6 Millionen.

Quelle: Engagdget.