PS5- und Xbox-Series-Versionen von Chernobylite datiert, PC-Spieler erhalten Raytracing-Update im Mai

The Farm 51 wird das Survival-Game Chernobylite am 21. April auf Xbox Series und Playstation 5 veröffentlichen. Auf den beiden aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft habt ihr die Möglichkeit, das Spiel bei einer dynamischen Auflösung in der Nähe von 4K-Qualität bei 30 Bildern pro Sekunde auszugeben, oder eine Darstellung in Full-HD zu wählen, die mit vielen grafischen Details und 60 fps überzeugt. Auf Sonys neuer Konsole werden zudem die speziellen Vibrationstechnologien des Dualsense-Controllers, sowie das Aktivitäten-Feature im Hauptmenü aufgegriffen. PS4- und Xbox-One-Nutzer müssen für die Aktualisierung nicht gesondert zahlen.

Auch PC-Spieler haben Grund zur Freude, da das Hauptspiel am gleichen Tag auf die sogenannte "Enhanced Edition" aufgerüstet wird. Genau wie bei den Konsolenspielern ist der Upgrade-Vorgang kostenlos, sodass Besitzer entsprechend starker Systeme Raytracing und „enorm verbesserte" Grafiken erleben dürfen, wie es das Entwicklerteam bezeichnet.

Ebenfalls für den 21. April geplant ist ein Titel-Update "Blue Flames", das von einem kostenpflichtigen DLC begleitet wird. Kostenlos ist eine Mission („Memories of You"), die sich mit den beiden Figuren Tatyana und Igor beschäftigt, sowie eine Armbrust. Spieler auf allen Systemen erhalten diese Neuerungen.

Quelle: The Farm 51.