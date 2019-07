PS Plus: Warum wurde PES 2019 kurzfristig gegen Detroit ausgetauscht?

Fans des virtuellen Fußballs waren sicher erfreut zu erfahren, dass die aktuell Version von Pro Evolution Soccer (2019) im Juli für Abonnenten von Sonys Premiumdienst PS Plus bereitstehen sollte. In letzter Minute wurde der Sporttitel jedoch gegen die Deluxe-Edition von Detroit: Become Human (die Heavy Rain beinhaltet) ausgetauscht. Warum eigentlich?

Der Publisher hatte uns nur mitgeteilt, dass es interne eine Änderung gab. GameSpot ließ das alles keine Ruhe, deshalb haben sie nachgeforscht. Auf Anfrage teilte ihnen ein Konami-Sprecher mit, dass die "Entscheidung von Sony getroffen wurde" und sich die Kollegen mit ihrer Frage bitte selbst an das Unternehmen wenden sollen. Lennart Bobzien (Marken-Manager von PES in Europa) hatte GameSpot unabhängig davon mitgeteilt, dass er von dieser Entscheidung selbst gar nichts wusste, bis ihn die Fans davon berichtet hätten. Erklären konnte er sich das auch nicht.

Detroit: Become Human ist ja auch ein gutes Spiel, trotzdem bliebt die Sache merkwürdig...