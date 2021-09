PS Plus: Im September bekommen Abonnenten Hitman 2, Overcooked und Predator: Hunting Grounds

HQ

Diese Woche sind Sony die PS-Plus-Games wieder vorzeitig durchgesickert, deshalb dürfte die Überraschung verhalten ausfallen. Vom 7. September bis zum 5. Oktober stehen zahlenden Playstation-4-Spielern Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds zur Verfügung, PS5-Spieler dürfen sich zudem über Overcooked: All You Can Eat freuen.

Das zweite Hitman ist ein Actionspiel in toll gestalteten Sandbox-Welten, während Predator ein asynchrones Mehrspielerabenteuer im Katz-und-Maus-Stil ist. Eine Gruppe von Soldaten muss sich gegen einen überlegenen Jäger verteidigen, der besonders gefährlich ist, wenn er taktisch und leise vorgeht. Overcooked ist ein chaotisches Partyspiel für bis zu vier Spieler, in dem ihr unter Zeitdruck gemeinsam in der Küche Gerichte zubereitet.

Bis nächste Woche dürfen Abonnenten Hunter's Arena: Legends (PS5-Spielern vorbehalten), Tennis World Tour 2 und Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville im Rahmen ihrer Mitgliedschaft abgreifen. Aktivierte Titel stehen euch auch nach Ablauf der jeweiligen Frist zur Verfügung, solange ihr PS+ bezahlt.

Quelle: Sony.