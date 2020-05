Project xCloud wird dieses Jahr in Xbox Game Pass eingebunden

Xbox Game Pass ist eine kostenpflichtige Spiele-Flatrate für Gamer, die sehr beliebt zu sein scheint. Gerade für diejenigen, die sich zum ersten Mal eine Konsole gekauft haben und nicht viel für weitere Spiele ausgeben möchten, bietet das Abo eine spannende Alternative, mit denen man einfach und billig kleine Indies und ältere Titel ausprobieren kann.

Satya Nadella, CEO von Microsoft, gab kürzlich aktuelle Zahlen des Dienstes bekannt und informierte die Investoren des Unternehmens darüber, dass mittlerweile über 10 Millionen Abonnenten monatlich auf das Angebot zurückgreifen. Abgesehen davon hat Xbox Live im letzten Quartal fast 90 Millionen aktive Benutzer gemessen, während Project xCloud bereits "Hunderttausende" aktive Beta-Nutzer zählen soll.

Um den großen Erfolg zu nutzen möchte Xbox die eignen Bemühungen nun enger zusammenfassen. Phil Spencer kündigte in einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Xbox-Webseite an, dass der Microsoft-Streaming-Dienst Project xCloud noch in diesem Jahr in den Game Pass aufgenommen werde. Abonnenten können ihre Games dann also auch von unterwegs aus weiterspielen.

Quelle: Gamesindustry.biz.