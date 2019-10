Project Vein erstellt Kompendium zur Story von Code Vein

Der Game Director von Code Vein, Hiroshi Yoshimura, kündigte auf seinen sozialen Medien ein Kompendium zu ihrem Anime-Souls an, in dem das Studio die Hintergrundgeschichten der Spielwelt aufarbeiten möchte. Wir hatten in unserem Test zwar nicht den Eindruck, dass sich das Action-Rollenspiel kompliziert oder ungenau erzählt, trotzdem gibt es natürlich Themenbereiche, über die Fans mehr in Erfahrung bringen wollen. Die Arbeiten daran sind offenbar bereits fortgeschritten, vor dem letzten Feinschliff haben nun die Fans die Möglichkeit, noch ein paar Anregungen einzuwerfen. Wann das Werk erscheint und wie es mit der Lokalisation aussieht, ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch ungewiss. Worüber hättet ihr gerne mehr erfahren und wie gefiel euch Code Vein?

