HQ

HQ

William Ian Bell ist vielen Fans von Autosimulatoren wahrscheinlich ein vertrauter Name. Durch sein vorheriges Studio, Slightly Mad Studios, ist Bells Name mit Titeln wie Need for Speed: Shift und Project Cars 2 verbunden, die im Laufe der Jahre bei vielen Rennsportfans zu Favoriten geworden sind.

Während Bells vorherige Titel auf realistische Simulation abzielten, war der neueste Titel, Project Cars 3, zumindest für mich eine ziemliche Enttäuschung. Aus irgendeinem Grund schlug das dritte Projekt eine eher arcadehafte Richtung ein, obwohl ein gewisses Maß an Simulation noch vorhanden war. Project Motor Racing ist ein spiritueller Nachfolger der Project Cars -Reihe, aber diesmal ist die Absicht, sich auf Simulation zu konzentrieren.

Werbung:

Mein erster Eindruck war ziemlich vielversprechend. Nachdem ich mich durch die eher asketische Menüstruktur geschlagen hatte, setzte ich mich zum ersten Mal hinter das Steuer eines Lister Storm, und für einen Moment schien alles in Ordnung. Das Fahrmodell wirkte durchdacht, und selbst beim Spielen mit dem Controller vermittelt das Force-Feedback ein gutes Gefühl für die Position der Reifen und deren Reaktion auf die Kurven. Die Grafik ist nicht gerade atemberaubend, aber sie erfüllt ihren Zweck, und die Sounds sind punktgenau.

Das Spiel strebt auch im Einzelspielermodus nach Realismus. Im "authentischen" Career Mode sind die Gegner in der schwierigsten Position gesperrt, während die Autos auf die Realismus-Einstellungen festgelegt sind. Als schönes Detail ist der Career Mode auch authentisch unerbittlich, denn wenn du dein Auto zu stark beschädigst, musst du die Reparaturen aus eigener Tasche bezahlen, und wenn dir irgendwann das Geld ausgeht, ist das Spiel vorbei. Es ist eine gute Idee, aber leider erfüllt sie ihr Potenzial noch nicht ganz.

Project Motor Racing ist noch in Arbeit. Zum Zeitpunkt der Rezension befindet sich das Spiel im "Early Access"-Zugang, und die Situation hat sich im Laufe der Woche überhaupt nicht verbessert, obwohl das Spiel bereits aktualisiert wurde. Das Spiel stürzt weiterhin zufällig ab, und von Zeit zu Zeit treten Grafikfehler auf, wobei Daytona aufgrund von Grafikfehlern praktisch unspielbar war. Außerdem ruckelt und ruckelt die Spiel-Engine, unabhängig davon, was auf dem Bildschirm passiert.

Werbung:

Bugs sind Bugs und werden mit der Zeit sicher beseitigt, aber die schlimmsten Probleme mit Project Motor Racing finden sich anderswo. Erstens ist die KI völlig unverständlich. Ich bin ewig gefahren und habe mich gefragt, warum die KI so unglaublich aggressiv ist und langsamere Spieler unhöflich von der Strecke drängt. Nachdem ich mehrere Strecken gefahren war, wurde mir klar, was das Problem war. Es gibt überhaupt keine künstliche Intelligenz. Die Maschine fährt wie ein Zug auf ihren starren Schienen entlang der vorgesehenen Rennlinie und ignoriert die Position des Spielers auf der breiteren Strecke völlig. Mit anderen Worten: Die KI fährt, als würde sie das Auto des Spielers überhaupt nicht sehen, und folgt einfach ihrem vorgegebenen Fahrrhythmus. Wenn man sich jetzt daran erinnert, dass man in Career Mode selbst für den Schaden zahlen muss, leert die KI die Geldbörse des Spielers im Handumdrehen mit ihren ständigen Kollisionen.

Es gibt auch etwas sehr Merkwürdiges am Fahrmodell der Autos. Einige Autos sind gut modelliert, und das bereits erwähnte Lister Storm ist zum Beispiel ein schönes Auto zum Fahren. Ich habe auch meine Zeit am Steuer der Mazda MX-5 und der 1970er Lola sehr genossen. Andernorts verhalten sich die Autos sehr merkwürdig, und bei manchen funktionieren Gaspedal und Bremsen völlig irrational, fast stufenlos, im An-Aus-Modus. Zum Beispiel wäre der Audi 90 wirklich spannend zu fahren gewesen, wenn das Gaspedal mehr Positionen als nur Ein- und Ausschalten gehabt hätte.

Andererseits fahren die moderneren Streckenfahrzeuge, als würden sie auf der Luft gleiten, und es gibt wirklich kein Streckengefühl. Ich habe das Spiel in allen Spielmodi mit so vielen Autos wie möglich getestet, sowohl mit Controller als auch mit Lenkrad und Pedalen, und die Probleme blieben trotzdem gleich. Als ich zufällig ein Auto bekam, das richtig modelliert worden war, zeigte Project Motor Racing sein wahres Potenzial. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, die Unvollständigkeit des Spiels, seine dumme KI und die ungleichmäßige Automodellierung zu verfluchen.

Project Motor Racing hätte zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden dürfen, Punkt. Vielleicht war der Rausch und das Potenzial des Weihnachtsmarktes zu groß, um dem zu widerstehen, wer weiß. Irgendwo tief im Inneren gibt es hier das Fundament eines vielversprechenden Autosimulators, aber es braucht definitiv noch ein oder zwei Jahre Entwicklungszeit, um diesen Punkt zu erreichen.