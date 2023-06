Project Dragon von IO Interactive scheint ein Xbox-exklusiver Titel zu sein

Vor zwei Jahren wurde gemunkelt, dass der dänische Entwickler IO Interactive an einem Fantasy-Spiel für PC und Xbox mit dem Arbeitstitel Project Dragon arbeitet. Dieses Projekt wurde Anfang dieses Jahres ohne Angabe von Informationen bestätigt, und es scheint, als befände es sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, was bedeutet, dass es wahrscheinlich noch ein paar Jahre entfernt ist.

Aber jetzt haben wir dank des laufenden Prozesses zwischen FTC und Microsoft/Activision Blizzard, in dem mehrere geheime Dokumente veröffentlicht wurden, einige neue Informationen gesehen. Dank dessen (Seite 33 im verlinkten PDF) wissen wir jetzt, dass Xbox Game Studios der Herausgeber des Spiels ist, bei dem PC und Xbox Series S/X als Formate angegeben sind.

Und nicht nur das, es wird auch enthüllt, um welche Art von Spiel es sich bei Project Dragon handelt, da es als "RPG-Shooter" aufgeführt ist. Interessanterweise nennt die Website von IO Interactive das Spiel Project Fantasy, was bedeutet, dass Project Dragon (der Name, den Microsoft in der verlinkten PDF-Datei verwendet) ein aufgegebener Name sein könnte. Wir wissen nicht, warum das Studio Project Dragon nicht verwendet oder warum sich dies geändert haben könnte, aber es gibt bereits viele Spekulationen.

Alles, was wir offiziell vom Spiel gesehen haben, ist das Artwork unten und die Beschreibung:

"Eine neue Welt, eine neue IP - ein Online-Fantasy-Rollenspiel. Eine Welt und ein Spiel, die von Grund auf aufgebaut sind, um die Spieler zu unterhalten und für viele Jahre zu erweitern."

Danke, IGN.