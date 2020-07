Project Athia bietet eine offene Welt und die Freiheit, sie zu erkunden

Das Studio Luminous Productions steht an der Spitze von Square Enix, denn es soll für die Japaner neue Videospieltechnologien untersuchen und Next-Gen-Projekte auf dem höchsten technischen Niveau anfertigen. Der erste Job des Teams ist die Produktion von Project Athia, das bereits für die Playstation 5 (und PC) angekündigt wurde. Für den Fall, dass der Teaser-Trailer Zweifel aufkommen lässt, hat Yosuke Masuda, der Präsident des Unternehmens, kürzlich noch einmal bestätigt, dass es sich hierbei um ein "Open-World-Spiel [handelt], in dem sich die Nutzer frei in der Spielwelt bewegen können".

Masuda erklärte in der wöchentlichen Ausgabe von Toyo Kezai, dass dieses Spiel die visuellen Vorteile der PS5 nutzen werde, darunter auch die Raytracing-Technologie für schönere Lichtspiegelungen und Reflexionen. Das Ergebnis sei "fast identisch mit dem, was man auf dem PC darstellen kann". Diese Aussagen sind gefallen, als Masudas erklärte, warum lediglich die PS5 als Plattform unterstützt werden soll. Er versicherte später, dass Square Enix weiterhin Spiele entwickeln werde, die auf die Nachfrage Kunden angepasst seien, dazu zählen auch mobile Games und Cloud-Gaming-Dienste. "Aber wir werden nie aufhören, für High-Tech-Plattformen wie die PS5 zu entwickeln, weil diese Dinge mit der besten Technologie beladen sind."